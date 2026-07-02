تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار جمهوری اسلامی است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: این رویداد تاریخی، فراتر از یک آیین سوگواری، فرصتی برای اعلام وفاداری و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه نگاه رسانه‌های دنیا به شکوه حضور ملت ایران در مراسم بدرقه امام مجاهد شهید است، افزود: عظمت این رویداد بزرگ تاریخی در معادلات و معاملات کشورهای جهان با جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: این مراسم تشییع متعلق به همه مردم ایران است و حضور پرشور اقشار مختلف جامعه، بار دیگر وحدت، انسجام ملی و وفاداری ملت به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

خنفری در پایان گفت: حضور پرشور مردم در آئین تشییع، بهترین پاسخ به دشمنان است و نشان می‌دهد که این انقلاب همچنان زنده و پویاست و با رهبری‌های داهیانه، راه شهیدان ادامه خواهد یافت.