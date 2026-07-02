به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه و فرماندار شهرستان سلسله با صدور پیامی مشترک، ضمن تسلیت شهادت «قائد شهید امت»، از اقشار مختلف مردم برای حضور در آیین‌های بدرقه و وداع با رهبر شهید دعوت و بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا و نمایش وحدت و بصیرت مردم تأکید کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: شهادت قائد شهید امت، گسستی دردناک و در عین حال فرصتی برای بازخوانی میراث ایستادگی، شرافت و مبارزه با استکبار جهانی است. مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید، صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه جلوه‌ای از بیداری، آگاهی و تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر است.

دعوت از همه اقشار برای حضور گسترده و آگاهانه

امام جمعه و فرماندار شهرستان سلسله از عموم مردم شریف شهرستان، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، جوانان، حوزویان، عشایر، بانوان و نیروهای مسلح دعوت کرده‌اند تا با حضور گسترده و آگاهانه خود در آیین‌های پیش‌بینی‌شده، جلوه‌ای ماندگار از وحدت، بصیرت و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

برنامه مراسم‌های بدرقه و وداع در شهرستان سلسله به شرح زیر اعلام شده است.

مراسم جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، جوانان و مدیران دستگاه‌های اجرایی

زمان: شنبه ۱۳ تیرماه، ساعت ۱۰:۳۰ صبح

مکان: مصلی نماز جمعه الشتر

مراسم حوزویان

زمان: یکشنبه ۱۴ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مکان: حوزه علمیه خواهران

اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید (ره)

زمان: دوشنبه ۱۵ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مسیر: از مسجد امام رضا(ع) به سمت حسینیه انصارالحسین(ع)

مراسم جامعه زنان

زمان: سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مکان: حسینیه انصارالحسین(ع)

مراسم جامعه عشایر لرستان

زمان: چهارشنبه ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مکان: مسجد جامع الشتر

مراسم نیروهای مسلح شهرستان

زمان: پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مکان: مسجد امام هادی(ع)

مراسم محوری پس از تدفین پیکر رهبر و قائد شهید امت

زمان: یکشنبه ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح

مکان: مصلی نماز جمعه الشتر

در این پیام تاکید شده است که بی‌شک حضور گسترده مردم نمادی از وحدت، بصیرت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای این مرز و بوم است که بار دیگر حماسه‌ای ماندگار در تاریخ شهرستان سلسله ثبت خواهد کرد.