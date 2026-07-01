بدرقه آقای شهید ایران
وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تنها یک آیین تشییع نیست؛ روایتی است از پیوند دوباره ملت با آرمانهایی که در سختترین میدانها شکل گرفت و با خون، ماندگار شد. از نخستین ساعات اعلام برنامههای رسمی، شهرها و خیابانها آماده میزبانی از خیل مردمی شدهاند که میخواهند در آخرین بدرقه، بار دیگر وفاداری خود را به راه مقاومت و استقلال به نمایش بگذارند.
برنامههای وداع و تشییع، با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان لشکری و کشوری و مهمانان خارجی، در چند مرحله و در نقاط مختلف برگزار میشود. این آیینها علاوه بر تشریفات رسمی، صحنه حضور میلیونی مردمی خواهد بود که سالها رهبری، ایستادگی و مجاهدت این شخصیت برجسته را از نزدیک لمس کردهاند و اکنون برای وداعی تاریخی گرد هم میآیند.
آنچه در روزهای پیش رو رقم خواهد خورد، صرفاً ثبت یک واقعه در تقویم سیاسی کشور نیست؛ بلکه برگ دیگری از حافظه تاریخی ملتی است که در بزنگاههای سرنوشتساز، وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته است. خیابانهایی که میزبان کاروان تشییع خواهند بود، بار دیگر شاهد حضور مردمی خواهند شد که با شعارها، پرچمها و اشکهایشان، روایت تازهای از وفاداری و استقامت را رقم میزنند.
در این پرونده خبری، جزئیات کامل برنامههای وداع، مسیرهای تشییع، زمانبندی مراسم، تمهیدات اجرایی، حضور هیئتهای داخلی و خارجی و آخرین اطلاعیههای رسمی بهصورت لحظهبهلحظه منتشر و بهروزرسانی خواهد شد تا مخاطبان تصویری جامع از یکی از مهمترین و ماندگارترین آیینهای تاریخ معاصر ایران در اختیار داشته باشند.