بسیج امکانات آبفای البرز برای تامین نیازهای بهداشتی زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زاوشی در تشریح اقدامات این کمیته اعلام کرد: برنامهای جامع برای تامین آب شرب و بهداشتی سرویسهای مواکب تدوین و اجرایی شده است.
زاوشی در بخشی از توضیحات خود به تشکیل کمیته پشتیبانی در شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و افزود: در راستای این هدف، تیمی متشکل از ۱۵۰ نفر پرسنل فعال و ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی به همین حوزه اختصاص یافتهاند. همچنین ۲۰ دستگاه پمپ تحت فشار برای تامین فشار لازم جهت انتقال آب به سرویسهای بهداشتی و چشمههای مواکب به کار گرفته شده است تا در ساعات پیک فشار، اختلالی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
تخصیص ۳ میلیون بطری آب و تامین یخ
دبیر کمیته تامین آب در خصوص تامین آب شرب اظهار کرد: با همکاری سازمان صنعت و معدن، اداره تجارت استان، شورای اسلامی شهر کرج و فرمانداریها، بالغ بر ۳ میلیون بطری آب معدنی تخصیص یافت که طی ۴۸ ساعت اخیر توزیع شده است. علاوه بر این، شرکت آب و فاضلاب نیز به طور اختصاصی ۲۰۰ هزار بطری آب را تامین و توزیع کرد.
وی همچنین به تامین سرمایش اشاره کرد و افزود: با بهرهگیری از دستگاه یخساز اختصاصی با ظرفیت روزانه بیش از ۴۰۰ کیلوگرم و توزیع بیش از ۴ هزار قالب یخ در محور نظرآباد تا ایوان، نیازهای مواکب در این زمینه پوشش داده شده و در برخی مواکب مستقل، سردخانههای تخصصی مستقر شده است.
جعفر زاوشی اعلام کرد: تا این لحظه بالغ بر ۶۰ هزار متر مکعب آب در مخازن ثابت مستقر در مواکب قرار گرفته است. همچنین با هماهنگی سپاه استان، ۲۰ مخزن ثابت دیگر تخصیص یافته و تانکرهای سیار آبرسان نیز در برنامهای منظم تمامی مواکب را سرکشی میکنند.
زاوشی تصریح کرد: تیمی ۲۴ نفره در مرکز کنترل کیفی و پایش، به دلیل حساسیت بالای موضوع، به صورت لحظه به لحظه کیفیت و بهداشت آب در تمامی مواکب را کنترل و گزارش میکنند تا سلامت زائران به طور کامل تامین شود.
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