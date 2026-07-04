بسیج امکانات آبفای البرز برای تامین نیازهای بهداشتی زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زاوشی در تشریح اقدامات این کمیته اعلام کرد: برنامه‌ای جامع برای تامین آب شرب و بهداشتی سرویس‌های مواکب تدوین و اجرایی شده است.

زاوشی در بخشی از توضیحات خود به تشکیل کمیته پشتیبانی در شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و افزود: در راستای این هدف، تیمی متشکل از ۱۵۰ نفر پرسنل فعال و ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی به همین حوزه اختصاص یافته‌اند. همچنین ۲۰ دستگاه پمپ تحت فشار برای تامین فشار لازم جهت انتقال آب به سرویس‌های بهداشتی و چشمه‌های مواکب به کار گرفته شده است تا در ساعات پیک فشار، اختلالی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

تخصیص ۳ میلیون بطری آب و تامین یخ

دبیر کمیته تامین آب در خصوص تامین آب شرب اظهار کرد: با همکاری سازمان صنعت و معدن، اداره تجارت استان، شورای اسلامی شهر کرج و فرمانداری‌ها، بالغ بر ۳ میلیون بطری آب معدنی تخصیص یافت که طی ۴۸ ساعت اخیر توزیع شده است. علاوه بر این، شرکت آب و فاضلاب نیز به طور اختصاصی ۲۰۰ هزار بطری آب را تامین و توزیع کرد.

وی همچنین به تامین سرمایش اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از دستگاه یخ‌ساز اختصاصی با ظرفیت روزانه بیش از ۴۰۰ کیلوگرم و توزیع بیش از ۴ هزار قالب یخ در محور نظرآباد تا ایوان، نیازهای مواکب در این زمینه پوشش داده شده و در برخی مواکب مستقل، سردخانه‌های تخصصی مستقر شده است.

جعفر زاوشی اعلام کرد: تا این لحظه بالغ بر ۶۰ هزار متر مکعب آب در مخازن ثابت مستقر در مواکب قرار گرفته است. همچنین با هماهنگی سپاه استان، ۲۰ مخزن ثابت دیگر تخصیص یافته و تانکرهای سیار آب‌رسان نیز در برنامه‌ای منظم تمامی مواکب را سرکشی می‌کنند.

زاوشی تصریح کرد: تیمی ۲۴ نفره در مرکز کنترل کیفی و پایش، به دلیل حساسیت بالای موضوع، به صورت لحظه به لحظه کیفیت و بهداشت آب در تمامی مواکب را کنترل و گزارش می‌کنند تا سلامت زائران به طور کامل تامین شود.