فراخوان «در امتداد آفتاب» در گیلان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با بدرقه آقای شهید ایران، مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، فراخوان «در امتداد آفتاب» را برای تمامی علاقه‌مندان به هنر عکاسی و موشن‌گرافیک منتشر کرد.

این رویداد استانی با هدف روایت هنری و ثبت تاریخی مراسم باشکوه بدرقه رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و ترویج آرمان‌های بلند این شخصیت برجسته طراحی شده‌است.

شناسایی و حمایت از استعدادهای نوجوان و جوان در حوزه‌های تخصصی هنر و ایجاد بستری برای حضور مسئولانه مخاطبان در فعالیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف انتشار فراخوان «در امتداد آفتاب» به‌شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان گروه‌های سنی نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و بزرگ‌سالان (۱۸ سال به بالا) می‌توانند در دو بخش «عکاسی» با موضوع ثبت جلوه‌های بصری و عواطف مراسم و «موشن‌گرافیک» با موضوع روایت اندیشه و تداوم راه رهبر شهید در این رقابت شرکت کنند.

شرایط تعیین‌ شده برای بخش عکاسی شامل ارسال آثار با دوربین یا گوشی موبایل، بدون هرگونه لوگو یا واترمارک و در قالب فایل JPEG با رزولوشن ۳۰۰ dpi است. در بخش موشن‌گرافیک نیز آثار در بازه زمانی ۴۵ تا ۹۰ ثانیه، با فرمت MP4 و کیفیت حداقل ۱۰۸۰ پیکسل مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مهلت ارسال آثار از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل (نام و نام‌خانوادگی، سن، نشانی و شماره تماس) از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۳۸۴۱۰۶۱۷۴ ارسال کنند.

به گفته دست‌ اندرکاران انتشار فراخوان، پس از ارزیابی و داوری، به شرکت‌کنندگان برگزیده جوایز ویژه‌ای به رسم یادبود اهدا می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب آگاهی‌بیش‌تر با شماره ۰۱۳۳۳۴۶۱۶۶۰ داخلی ۲۰۸ تماس بگیرند.