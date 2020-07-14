جشنواره تولیدات چند رسانه ای «طهورا» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم علیزاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره تولیدات چند رسانه‌ای «طهورا» به مناسبت هفته عفاف و حجاب در استان گیلان، اظهار کرد: این جشنواره با محوریت پوشش بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

وی در ادامه به قالب تولیدات چند رسانه‌ای در این جشنواره اشاره کرد و گفت: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب پوستر، کلیپ، فیلم کوتاه، انیمیشن، موشن کمیک و موشن گرافیک تهیه و ارسال کنند.

علیزاده تصریح کرد: محوریت برگزاری این جشنواره پوشش و حفظ کرامت بانوان، مردان و سلامت اخلاقی جامعه، محبت پدرانه و تربیت عفیفانه و نقش متقابل فرد، خانواده و جامعه در سلامت اخلاقی است.

وی علاقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۱۸ مرداد ماه فرصت دارند تا تولیدات خود در این زمینه را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، گفت: آثار باید از طریق شماره ۰۹۱۱۶۶۰۴۶۹۹ و یا شناسه @Gil_cyber در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به گسترش بهره گیری از فضای مجازی، تأکید کرد: فضای مجازی گذرگاه فرصت‌ها و تهدیدهای سلامت اجتماعی از دیگر محورهای این جشنواره است.