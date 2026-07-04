ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۲۸۱ کیلوگرم ماده مخدر حشیش در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج بختیاری در تشریح این خبر اظهارکرد: روز گذشته ماموران پلیس مبازره با مواد مخدر استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان توسط قاچاقچیان مطلع و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار قراردادند.

وی افزود: ماموران با تشکیل تیم عملیاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت های لازم حین کنترل محور مواصلاتی حاجی آباد به سمت بندرعباس به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی، با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی خودرو متوقف و در بازرسی از این خودرو توقیفی مقدار ۲۸۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: در این رابطه یک نفر قاچاقچی و سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.