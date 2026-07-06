کشف ۲۵ تن گاز مایع قاچاق در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان خاش در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو مقدار ۲۵تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۲۲ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

