پزشکیان: رهبر انقلاب تا ابد در ذهن و قلب من زنده است و زنده خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور عصر امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی «امام خامنه‌ای؛ رهبر جاویدان مقاومت» با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای راه استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، از حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی در این مراسم قدردانی کرد.

پزشکیان با اشاره به حضور گسترده شخصیت‌ها و میهمانان از نقاط مختلف جهان در آیین وداع و تشیع پیکر مطهر قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این حضور، زمینه‌ساز تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان جهان باشد و ملت‌های اسلامی بتوانند در برابر سیاست‌های مبتنی بر ترور، خشونت و کشتار که از سوی قدرت‌های سلطه‌گر دنبال می‌شود، با همبستگی بیشتری ایستادگی کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ممتاز رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: عظمت، عزت، مدیریت و صلابت ایشان فراتر از آن است که در قالب واژه‌ها توصیف شود و آنچه امروز در احساسات، اشک‌ها و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف مشاهده می‌شود، گویاترین نشانه از جایگاه ایشان در میان ملت ایران و آزادگان جهان است.

پزشکیان محور اصلی سخنان خود را «وحدت جهان اسلام» عنوان کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب در طول سال‌های رهبری خود همواره بر ضرورت وحدت امت اسلامی تأکید داشتند و ده‌ها سخنرانی و موضع‌گیری در این زمینه ارائه کردند.

رئیس جمهور وحدت اسلامی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان علیه ملت‌های مسلمان دانست.

دکتر پزشکیان در ادامه با استناد به فرازهایی از خطبه‌های نهج‌البلاغه، به تشریح دیدگاه‌های حضرت علی (ع) درباره اختلاف‌نظرها و ضرورت پرهیز از تفرقه پرداخت و تأکید کرد: مسلمانان با وجود برخورداری از خدای واحد، پیامبر واحد و کتاب واحد، نباید گرفتار اختلافات و منازعاتی شوند که زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در آغاز تشکیل جامعه اسلامی در مدینه، خاطرنشان کرد: نخستین اقدام رسول خدا (ص) ایجاد پیمان برادری میان گروه‌ها، قبایل و جریان‌هایی بود که سال‌ها با یکدیگر درگیر و دشمن بودند. این رویکرد نشان می‌دهد که وحدت، همبستگی و برادری اسلامی، پایه و اساس شکل‌گیری جامعه اسلامی و عامل اصلی قدرت مسلمانان در برابر دشمنان است.

پزشکیان تصریح کرد: اگر مسلمانان به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) در زمینه اتحاد و همدلی عمل کنند، دشمنان هرگز قادر نخواهند بود ملت‌های مسلمان را در مناطقی همچون غزه، لبنان، فلسطین و سایر نقاط جهان هدف تجاوز، اشغالگری و جنایت قرار دهند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به پیامدهای اختلافات داخلی در جهان اسلام، گفت: ایجاد شکاف میان مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف اسلامی، زمینه‌ساز درگیری میان مسلمانان و فرصتی برای بهره‌برداری دشمنان است. از این رو، نخبگان، علما و اندیشمندان جهان اسلام مسئولیت سنگینی در جلوگیری از گسترش اختلافات و تقویت همگرایی میان مسلمانان بر عهده دارند.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه تحقق وحدت اسلامی تنها در شعار و گفتار خلاصه نمی‌شود، افزود: دستیابی به وحدت نیازمند گذشت از منافع فردی، پرهیز از خودمحوری و ترجیح مصالح امت اسلامی بر اختلافات جزئی و سلیقه‌ای است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، اظهار داشت: امروز شاهد ترور و حذف هدفمند نخبگان، دانشمندان و شخصیت‌های اثرگذار در کشورهای منطقه هستیم؛ اقدامی که در غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای منطقه به اشکال مختلف دنبال می‌شود.

پزشکیان تأکید کرد که این سیاست‌ها با هدف تضعیف جوامع اسلامی و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه صورت می‌گیرد.

رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه چه کسانی هستند، تصریح کرد: در حالی که برخی تلاش می‌کنند کشورهای اسلامی را عامل بحران معرفی کنند، واقعیت آن است که رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک عامل بحران‌ساز و بی‌ثبات‌کننده، با حمایت قدرت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، به ترور نخبگان و تشدید تنش‌ها در منطقه ادامه می‌دهد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبدیل شعار وحدت به یک رفتار عملی، خاطرنشان کرد: مسلمانان باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و اختلافات داخلی می‌شود پرهیز کنند و با حفظ انسجام و همبستگی، در برابر ظلم، زورگویی و سلطه‌طلبی ایستادگی کنند.

رئیس جمهور افزود: امروز به برکت هدایت‌های رهبر شهید انقلاب، پیام وحدت، عزت، استقلال و مقاومت در میان ملت‌ها و پیروان ادیان مختلف بیش از گذشته طنین‌انداز شده و مسلمانان نشان داده‌اند که در برابر ظلم و قلدری سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود در همایش بین‌المللی «امام خامنه‌ای؛ رهبر جاویدان مقاومت» با تأکید بر ضرورت همبستگی امت اسلامی، اظهار داشت: اگر مسلمانان بر محور کتاب خدا، سیره پیامبر اسلام (ص) و آموزه‌های دینی متحد شوند و اختلافات جزئی را کنار بگذارند، هیچ قدرتی توان و جرأت تعرض به ملت‌های مسلمان، کشتار مردم بی‌گناه و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای اسلامی را نخواهد داشت.

رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که این رژیم آشکارا از ترور و حذف افراد سخن می‌گوید و در حالی که انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر مانع چنین اقداماتی شوند، در عمل حمایت‌های سیاسی و لجستیکی از آن صورت می‌گیرد.

پزشکیان با اشاره به سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه، خاطرنشان کرد: این رژیم به کشورهای مختلف منطقه تعرض کرده و عامل بسیاری از بحران‌ها و ناامنی‌های موجود بوده است، در حالی که کشورهای اسلامی آغازگر چنین تجاوزاتی نبوده‌اند.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به علما، اندیشمندان، سیاستمداران و نخبگان جهان اسلام، مسئولیت آنان را در تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان بسیار سنگین دانست و گفت: وظیفه همه نخبگان و مسئولان است که برای گسترش وحدت و انسجام در میان مسلمانان، چه در داخل کشورهای اسلامی و چه در سطح جهان اسلام، تلاش کنند و همچنین زمینه‌های گفت‌وگو و همگرایی میان پیروان ادیان الهی را گسترش دهند.

پزشکیان با استناد به آموزه‌های دینی، تأکید کرد: محور مشترک همه ادیان الهی، توحید و بندگی خداوند است و پیامبران الهی مردم را به عبودیت خداوند، عدالت، کرامت انسانی و دوری از سلطه‌پذیری در برابر قدرت‌های غیرالهی دعوت کرده‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت رهبر فقید انقلاب، این رخداد را حادثه‌ای مظلومانه و در عین حال الهام‌بخش توصیف کرد و افزود: راه، اندیشه و پیام رهبران الهی با شهادت متوقف نمی‌شود، بلکه زنده می‌ماند و نسل‌های بعدی را برای ادامه مسیر حق، عدالت و مقاومت هدایت می‌کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: من اعلام کردم و اعلام می‌کنم من با رهبر شهید وداع نکردم و نخواهم کرد. ایشان در دل و ذهن من و در مقابل من همیشه زنده است و زنده خواهد ماند.

پزشکیان با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا»، تأکید کرد: شهیدان زنده‌اند و راه و آرمان آنان همچنان در جامعه جاری است. از این رو وظیفه همگان حفظ و تداوم مسیر عدالت‌خواهی، حق‌طلبی و دفاع از کرامت انسانی است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به آغاز مسئولیت رهبری جدید جامعه اسلامی، اظهار داشت: مسئولیت سنگینی بر عهده رهبر کنونی قرار گرفته و دولت با تمام توان در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب، تقویت وحدت اسلامی و گسترش همبستگی میان ملت‌های مسلمان حرکت خواهد کرد.

پزشکیان تحقق عدالت را مهم‌ترین مطالبه جوامع انسانی دانست و گفت: برپایی عدالت، احقاق حق و ایجاد زمینه‌های رشد و پیشرفت برای همه مردم، از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها و مسئولان است و جامعه مطلوب اسلامی نیز بر پایه همین اصول شکل می‌گیرد.

رئیس جمهور در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: دشمنان جهان اسلام با هدف تضعیف ملت‌های مسلمان، دانشمندان، نخبگان و نیروهای اثرگذار را هدف قرار می‌دهند و حتی از حمله به مدارس و کشتار کودکان بی‌گناه نیز ابایی ندارند، در حالی که همزمان مدعی دفاع از ارزش‌های انسانی هستند.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت مشترک علما، نخبگان و مدیران سیاسی در جلوگیری از گسترش اختلافات، تصریح کرد: همه مسئولان و اثرگذاران اجتماعی باید مراقب باشند که میان اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف شکاف و فاصله ایجاد نشود، چرا که اختلافات کوچک در صورت بی‌توجهی می‌تواند به شکاف‌های عمیق و آسیب‌زا تبدیل شود.

رئیس‌جمهور با یادآوری آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) درباره حرمت جان مسلمانان، خاطرنشان کرد: اسلام هرگونه تعرض به جان و خون مسلمانان را مردود می‌داند و دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و تفرقه، مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند و زمینه درگیری‌های داخلی را فراهم کنند.

پزشکیان در پایان تأکید کرد: ملت‌های مسلمان نباید در چارچوب‌ها و الگوهای تحمیلی قدرت‌های سلطه‌گر قرار گیرند، بلکه باید با اتکا به ایمان، وحدت و اراده جمعی، مسیر استقلال، عزت و پیشرفت را دنبال کنند.

رئیس جمهور افزود: اگر امت اسلامی برای خدا و در مسیر حق متحد شود، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود حرکت عظیم ملت‌های مسلمان را متوقف کند و راه مقاومت، عزت و عدالت با قدرت ادامه خواهد یافت.