به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان‌های ده‌گانه استان در دستور کار قرار دارد و استان بوشهر در طرح نهضت عدالت آموزشی در کشور ممتاز است.

ارسلان زارع افزود: ارتقای سطح کیفی پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان مورد تاکید قرار دارد و در زمینه تجهیز امکانات بویژه در هوشمندسازی مدارس نیز اهتمام خاصی داریم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امروز در شهرستان عسلویه، پروژه‌های متعدد عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری می‌رسد که در راستای رضایت‌مندی مردم و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای این شهرستان است.

اقدامات ارزشمند در حوزه عمرانی و اقتصاد

امام جمعه عسلویه نیز بیان کرد: استاندار بوشهر با وجود مشکلات و محدودیت‌های اعتباری، پروژه‌های عمرانی را در شهرستان‌ها اجرایی کرد که در عسلویه شاهد اقدامات ارزشمندی در حوزه عمرانی و اقتصادی هستیم.

حجت‌الاسلام محمد محمدی افزود: تکمیل این پروژه آموزشی با تلاش اداره کل نوسازی مدارس و پشتیبانی و حمایت مدیربت استان محقق شده که قابل تقدیر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز بیان کرد: مدرسه ۶ کلاسه شهید آگوشی با زیربنای هزار و ۳۲۰ مترمربع و اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال تکمیل شد.

ابراهیم احمدی ادامه داد: افزایش سرانه آموزشی در شهرستان عسلویه با جدیت دنبال می‌شود و امیدوارم با حمایت مدیریت استان و شهرستان به اهداف مورد نظر برسیم.