به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه چوپانی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز خدمات‌رسانی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: خادمان این بنیاد از نخستین ساعات صبح شنبه با استقرار مواکب در نقاط مختلف پایتخت، ارائه خدمات به زائران را آغاز کردند.

وی که معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها است، افزود: در مجموع ۱۲ موکب شامل ۱۰ موکب در محدوده خیابان انقلاب، یک موکب در خیابان سهروردی مجاور مصلای تهران و یک موکب در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برای خدمت‌رسانی به زائران و هیئت‌های خارجی مستقر شده است.

چوپانی با بیان اینکه این مواکب علاوه بر خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی را نیز دنبال می‌کنند، تصریح کرد: هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ ایثار، ولایت‌مداری و انتقال پیام مکتب عاشورا به زائران داخلی و خارجی است.

وی همچنین از برپایی یادمان «کفش‌های جامانده» در سالن سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این یادمان با هدف ادای احترام به شهدای ایرانی و معرفی پیام مقاومت و ایثار به هیئت‌های خارجی برپا شده است.

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در پایان، از استقبال هیئت‌های خارجی از این یادمان خبر داد و آن را نشانه اثرگذاری زبان هنر در انتقال پیام صلح، مقاومت و ایثار دانست.