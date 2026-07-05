  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

افعی وحشی پس از تیمار به آغوش طبیعت بازگشت

افعی وحشی پس از تیمار به آغوش طبیعت بازگشت

اصفهان- یک حلقه مار افعی که توسط دوستداران محیط زیست به اداره محیط زیست شهرستان فلاورجان سپرده شده بود، پس از بررسی‌های دقیق و اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک حلقه مار افعی پس از تحویل به کارشناسان در روزهای اخیر، تحت معاینه اولیه قرار گرفت تا هرگونه آسیب احتمالی بررسی و آمادگی آن برای زندگی در طبیعت تأیید شود.

کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که خزندگان، به‌ویژه مارهای افعی، نقش کلیدی در کنترل جمعیت جوندگان و آفات دارند و حضورشان برای سلامت اکوسیستم‌های استان اصفهان حیاتی است.

افعی وحشی پس از تیمار به آغوش طبیعت بازگشت

اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با گونه‌های حیات وحش، به‌خصوص خزندگان، از هرگونه آسیب، دستگیری یا جابه‌جایی غیراصولی خودداری کنند و بلافاصله با نیروهای متخصص محیط زیست تماس بگیرند تا این گونه‌ها با رعایت کامل اصول علمی و ایمنی، تیمار و به طبیعت بازگردانده شوند.

کد مطلب 6879502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها