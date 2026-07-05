افعی وحشی پس از تیمار به آغوش طبیعت بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک حلقه مار افعی پس از تحویل به کارشناسان در روزهای اخیر، تحت معاینه اولیه قرار گرفت تا هرگونه آسیب احتمالی بررسی و آمادگی آن برای زندگی در طبیعت تأیید شود.

کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که خزندگان، به‌ویژه مارهای افعی، نقش کلیدی در کنترل جمعیت جوندگان و آفات دارند و حضورشان برای سلامت اکوسیستم‌های استان اصفهان حیاتی است.

اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با گونه‌های حیات وحش، به‌خصوص خزندگان، از هرگونه آسیب، دستگیری یا جابه‌جایی غیراصولی خودداری کنند و بلافاصله با نیروهای متخصص محیط زیست تماس بگیرند تا این گونه‌ها با رعایت کامل اصول علمی و ایمنی، تیمار و به طبیعت بازگردانده شوند.