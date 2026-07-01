به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست اردبیل، کیومرث سفیدی اظهار کرد: دو متخلف که ماه‌ها پیش اقدام به اتلاف یک قلاده خرس قهوه‌ای در انگوت کرده بودند پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در دادگاه عمومی بخش انگوت، به اتهام ارتکاب جرم علیه حیات‌وحش به تحمل ۲۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه حیوان‌آزاری، شکار غیرمجاز و آسیب به گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد، افزود: خرس قهوه‌ای یکی از گونه‌های شاخص و حمایت‌شده حیات‌وحش کشور و از سرمایه‌های ارزشمند تنوع زیستی منطقه سبلان است که نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیست‌بوم‌های طبیعی ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از همکاری دستگاه قضایی قدردانی و تصریح کرد: همکاری مؤثر دستگاه قضایی با محیط زیست، نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور و مقابله با متخلفان دارد و این رأی، پیام روشنی برای افرادی است که قصد تعرض به حیات‌ وحش را دارند.

سفیدی به مردم و روستاییان توصیه کرد چنانچه به هر نحو ممکن با حضور حیات وحش در روستا و اطراف آن مواجه شدند، بدون آسیب به حیوان و یا حمله و رفتار غیرحرفه‌ای با آن، مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی و یا اداره محیط زیست و یا شمار تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا ماموران حفاظت محیط زیست مراتب را با رعایت اصول فنی و ایمنی لازم رسیدگی کنند.

استان اردبیل با توجه به شرایط خاص توپوگرافیک و اختلاف سطح گسترده از سطوح زمین‌های پست مغان و حاشیه قزل اوزن تا قله سبلان و اختلاف عرض جغرافیایی شمال و جنوب استان دارای پوشش متنوع و گسترده گیاهی و جانوری و سبلان و دامنه‌های گسترده آن زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری از جمله حیواناتی مثل خرس قهوه‌ای، راسو، روباه، شغال،‌خرگوش، قرقی، جغذ، هدهد، چکاوک، پرستو، چلچله، کلاغ، عقاب طلایی و گراز است.

خرس قهوه ای، قرقاول، سیاهگوش، آهو، پلنگ، غاز پیشانی سفید کوچک و عقاب طلایی را از جمله گونه‌های شاخص حیات وحش در معرض خطر انقراض استان هستند که تحت حمایت و حفاظت شد محیط زیست قرار دارند