مخزن آب حیات وحش در جزیره خارگ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده از بهره‌برداری از یک مخزن ۲۰ هزار لیتری آب و تعدادی آبشخور ویژه حیات وحش در جزیره خارگ خبر داد و گفت: این پروژه در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت های نفتی مستقر در جزیره خارگ اجرا شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیاز آبی حیات وحش جزیره خارگ، به‌ویژه گونه ارزشمند آهوی ایرانی، تأمین شده و ظرفیت آبرسانی به وحوش منطقه نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافته است.

مرادزاده با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی جزیره خارگ اظهار کرد: آهوی ایرانی از گونه‌های شاخص و ارزشمند این جزیره به شمار می‌رود و تأمین آب مورد نیاز آن، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خشک منطقه، تداوم خشکسالی‌های سال‌های اخیر و محدودیت منابع آب شیرین، از اولویت‌های حفاظتی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: احداث این مخزن و آبشخورها، اقدامی مؤثر و پایدار در راستای حمایت از حیات وحش و ارتقای شرایط زیستی گونه‌های جانوری جزیره خارگ محسوب می‌شود و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنعت نفت در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

وی در پایان از همکاری مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و شرکت‌های نفتی مستقر در این جزیره در اجرای این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این‌گونه اقدامات مشترک در آینده نیز با هدف حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست استان تداوم یابد.