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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۳

مخزن آب حیات وحش در جزیره خارگ به بهره برداری رسید

مخزن آب حیات وحش در جزیره خارگ به بهره برداری رسید

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از بهره‌برداری از یک مخزن ۲۰ هزار لیتری آب و تعدادی آبشخور ویژه حیات وحش در جزیره خارگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده از بهره‌برداری از یک مخزن ۲۰ هزار لیتری آب و تعدادی آبشخور ویژه حیات وحش در جزیره خارگ خبر داد و گفت: این پروژه در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت های نفتی مستقر در جزیره خارگ اجرا شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیاز آبی حیات وحش جزیره خارگ، به‌ویژه گونه ارزشمند آهوی ایرانی، تأمین شده و ظرفیت آبرسانی به وحوش منطقه نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافته است.

مخزن آب حیات وحش در جزیره خارگ به بهره برداری رسید

مرادزاده با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی جزیره خارگ اظهار کرد: آهوی ایرانی از گونه‌های شاخص و ارزشمند این جزیره به شمار می‌رود و تأمین آب مورد نیاز آن، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خشک منطقه، تداوم خشکسالی‌های سال‌های اخیر و محدودیت منابع آب شیرین، از اولویت‌های حفاظتی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: احداث این مخزن و آبشخورها، اقدامی مؤثر و پایدار در راستای حمایت از حیات وحش و ارتقای شرایط زیستی گونه‌های جانوری جزیره خارگ محسوب می‌شود و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنعت نفت در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

وی در پایان از همکاری مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و شرکت‌های نفتی مستقر در این جزیره در اجرای این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این‌گونه اقدامات مشترک در آینده نیز با هدف حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست استان تداوم یابد.

کد مطلب 6878580

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