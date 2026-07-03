به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، از اقدامات و برنامه های یگان حفاظت سازمان محیط زیست در آیین بزرگداشت، وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید و عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(ره) خبر داد.
سردار رستگار اظهار کرد: حضور پرشور آحاد مردم در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید نماد اقتدار ملی، تجلی انسجام و همبستگی ملت ایران و تجدید میثاق با آرمانهای امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است وی از همکاران سازمان حفاظت محیطزیست بویژه محیطبانان و کارکنان یگان حفاظت سازمان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام شهید، وحدت، همدلی و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.
سردار رستگار افزود: در ایام پیش رو پارکینگ های شمالی( همت) و جنوبی (حکیم) پارک طبیعت پردیسان از صبح روز جمعه مورخ ۱۲ تیر ماه لغایت پایان روز سه شنبه ۱۶ تیر ماه تعطیل و در اختیار هموطنان حاضر در مراسمات است، وی همچنین از اجرای برنامههای ویژه زیستمحیطی همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، از جمله استقرار محیطبانان از ده استان کشور در محور تهران ـ مشهد، بهویژه در محدوده میامی تا عباسآباد خبر داد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان اظهار داشت: این مسیر به دلیل عبور از زیستگاه گونههای ارزشمند و در معرض خطر، از نقاط حساس کشور به شمار میرود و احتمال وقوع تصادف با حیاتوحش در این ایام افزایش مییابد از این رو محیطبانان با استقرار در این محور حادثه خیز در جهت جلوگیری از حوادث، اقدامات پیشگیرانه را انجام میدهند ضمن اینکه هماهنگی های لازم با پلیس راهور در جهت اعمال نظارت ویژه بر رعایت سرعت مطمئنه در این محور صورت گرفته تا از وقوع تصادفات جادهای جلوگیری بعمل آید.
سردار رستگار ادامه داد محیط بانان در ادامه پویش محرمسبز ضمن حضور در مواکب، مسئولیت آموزش و راهنمایی مردم، نظارت بر مدیریت پسماند و صیانت از طبیعت را بر عهده خواهند داشت.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نقش مردم در حفاظت از محیط زیست و رعایت اصول رانندگی ایمن، بهویژه در محورهای حادثهخیز برای گونههای در معرض خطر انقراض، نقشی حیاتی است، گفت: انتظار میرود همه ما با تأسی از رهبر شهید، حفاظت از محیط زیست را در همه شئون زندگی با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنیم.
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