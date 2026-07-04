حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه، ۴ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که به دنبال حملات ارتش رژیم اسرائیل به مناطق مختلف این باریکه از بامداد امروز، چهار نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این خبر پس از آن منتشر می شود که مسئولان مجتمع پزشکی الشفاء در غزه ساعاتی پیش اعلام کردند به دنبال حمله و بمباران یک پهپاد ارتش صهیونیستی در غرب منطقه «جبالیا» واقع در شمال نوار غزه، دست‌کم ۵ مجروح به این بیمارستان انتقال یافتند.

همزمان با این حملات نیز ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که عملیات بمب‌گذاری وانفجار و تخریب پی‌درپی ساختمان‌ها گسترده‌ای را در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه به اجرا گذاشت.