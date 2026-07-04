به گزارش خبرگزاری مهر ،جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به نوار غزه، تقاطع الشجاعیه در شرق شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همزمان، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد ارتش رژیم اشغالگر عملیات گسترده تخریب و انفجار منازل مسکونی را در شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهد.

منابع محلی فلسطینی نیز اعلام کردند محله التفاح در شرق شهر غزه هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

این حملات در حالی ادامه دارد که رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات خود، مناطق مختلف نوار غزه را به‌طور مستمر هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده و به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد.

