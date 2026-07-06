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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت

پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت

منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر دادند.

این منابع بیان کردند: یک فروند پهپاد اسرائیلی در حال پرواز بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت مشاهده شده است.

از سوی دیگر منابع لبنانی از حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که یک خودرو در شهرک النبطیه الفوقیا در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

این در اقدامات در راستای نقض آتش بس در لبنان است. با وجود دستیابی رژیم صهیونیستی و لبنان به توافق چارچوبی، تل آویو همچنان آتش‌بس در این کشور را نقض می‌کند.

کد مطلب 6880778

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