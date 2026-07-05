https://mehrnews.com/x3cvkc ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۰ کد مطلب 6879609 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۰ گزارش خبرنگار مهر از اعزام کاروان قزوین برای تشییع رهبر شهید قزوین- مردم قزوین برای اقامه نماز و وداع با پیکر امام شهید خود راهی مصلی امام خمینی(ه) در تهران شدند. دریافت 10 MB کد مطلب 6879609 کپی شد مطالب مرتبط اعزام ۶ دستگاه اتوبوس از آستانه اشرفیه برای بدرقه رهبر شهید ایران استان سمنان در سوگِ خورشید؛ زائران امام شهید در مسیر تهران زائران رشتی با مهر از چرایی حضور خود در مراسم تشییع امام شهید می گویند بدرقه کاروان زائران رشتی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بدرقه کاروان اعزامی مردم حمیدیه به مراسم تشییع قائد شهید برچسبها قزوین مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب
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