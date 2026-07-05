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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از اعزام کاروان قزوین برای تشییع رهبر شهید

گزارش خبرنگار مهر از اعزام کاروان قزوین برای تشییع رهبر شهید

قزوین- مردم قزوین برای اقامه نماز و وداع با پیکر امام شهید خود راهی مصلی امام خمینی(ه) در تهران شدند.

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کد مطلب 6879609

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