اعزام ۶ دستگاه اتوبوس از آستانه اشرفیه برای بدرقه رهبر شهید ایران

رحمت حیدری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی کامل شهرستان برای این رویداد بزرگ ملی و مذهبی اظهار کرد: ۶ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۲۱۹ نفر به همراه ۹۵ دستگاه خودروی شخصی از سوی شهرستان‌های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به مسیرهای تعیین‌شده اعزام شده‌اند تا مردم مؤمن این خطه در آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید حضور یابند.

فرماندار آستانه اشرفیه با تأکید بر ابعاد معنوی این مناسبت، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این آیین، فراتر از یک سوگواری ملی، تجلی عزم راسخ امت در مسیر ولایت و نشان‌ دهنده مقاومت هوشمندانه ملت در برابر توطئه‌ های دشمنان نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردمی، این حضور پرشور را نماد پیوند ناگسستنی امت با رهبری و درک عمیق آنان از جایگاه ولایت در تحولات سیاسی و اعتقادی کشور دانست و تصریح کرد: این اجتماعات عظیم، پیام روشن مقاومت و ایستادگی را به جهانیان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که اراده ملی در برابر سختی‌ها، همواره با اقتدار و ایمان راسخ همراه است.

برنامه‌های عزاداری در آستانه اشرفیه هم‌زمان با مراسم سراسری کشور

حیدری‌نژاد در ادامه به تشریح برنامه‌ های شهرستانی برای جاماندگان از مراسم تهران پرداخت و گفت: مراسم عزاداری جاماندگان، روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه، ساعت ۱۰ صبح، هم‌زمان با تشییع پیکر مطهر امام شهید، در حسینیه اعظم آقاسید جلال‌الدین اشرف برگزار می‌شود. همچنین مراسم دیگری نیز روز چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۱۰ صبح، در همین مکان برپا خواهد شد.

وی از برگزاری دسته‌روی عزاداری از کانون جوانان بسیج تا ۱۸ تیر و همچنین حرکت دسته عزاداری از حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف به سمت حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه در تاریخ ۲۰ تیر خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در راستای هماهنگی با مراسم سراسری کشور و به منظور ارج نهادن به مقام والای رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.