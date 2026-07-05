این تشییع، اعلام آمادگی برای ادامه مسیر انقلاب است

هادی حکیمیان، نویسنده کتاب تقریظ‌شده «روح‌الله»، در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نخستین لحظه اطلاع از تقریظ این کتاب گفت: از دفتر رهبر انقلاب با من تماس گرفتند و گفتند که ایشان کتاب را خوانده‌اند و بر آن تقریظ نوشته‌اند. البته متن تقریظ را در آن زمان به من نگفتند و اعلام کردند که همزمان با مراسم رونمایی منتشر خواهد شد. طبیعی است که مثل هر نویسنده دیگری از این خبر بسیار خوشحال شدم؛ به‌ویژه اینکه کتاب «روح‌الله» درباره زندگی امام خمینی(ره) بود و همیشه این دغدغه را داشتم که آیا تصویری که از امام ارائه کرده‌ام، تصویر درست و قابل قبولی بوده است یا نه.

وی ادامه داد: وقتی متن تقریظ منتشر شد و دیدم رهبر انقلاب نوشته‌اند که این کتاب توانسته تصویری نزدیک به واقع از امام خمینی(ره) ارائه دهد، واقعاً خوشحال شدم؛ چون مهم‌ترین نگرانی من همین بود.

حکیمیان با اشاره به زمان انتشار کتاب و تقریظ گفت: کتاب «روح‌الله» زمستان سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شد. رهبر انقلاب مرداد ۱۴۰۳ آن را مطالعه و تقریظ نوشتند و متن تقریظ هم خرداد ۱۴۰۴، همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، رونمایی شد.

وی درباره دیدار خود با رهبر شهید انقلاب نیز اظهار کرد: مهرماه سال ۱۳۹۸ همراه جمعی از نویسندگان حوزه هنری و شهرستان ادب به دیدار ایشان رفتیم. در آن جلسه، رهبر انقلاب از رمان نوجوان «باغ خرمالو» که درباره تبعید رضاشاه نوشته بودم نیز نام بردند و گفتند آن کتاب را هم دیده‌اند. برای من بسیار جالب بود که حتی آثار حوزه نوجوان را نیز با دقت دنبال می‌کردند.

این نویسنده افزود: چیزی که بیش از همه در آن دیدار برای ما شگفت‌انگیز بود، اشراف و احاطه ایشان بر حوزه ادبیات بود. هر موضوعی که مطرح می‌شد، اطلاعات و تسلط ایشان از همه ما بیشتر بود؛ در حالی که بسیاری از حاضران سال‌ها در حوزه ادبیات فعالیت کرده بودند. توصیه ایشان به ما این بود که ادبیات را جدی بگیریم و آثار ارزشمند و ماندگاری درباره انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خلق کنیم.

حکیمیان در پایان درباره مراسم تشییع رهبر شهید گفت: به گمان من، این مراسم بزرگ‌ترین تشییع قرن خواهد بود؛ نه فقط در ایران و منطقه، بلکه در جهان. این مراسم صرفاً یک تشییع نیست، بلکه تجدید بیعت مردم با جریان امامت و ولایت است. در حقیقت، این مردم هستند که به چنین حضوری نیاز دارند تا پیوند خود را با این مسیر دوباره استوار کنند.

وی افزود: کسانی که در این مراسم حضور پیدا می‌کنند، با انرژی و انگیزه‌ای تازه مسیر انقلاب، اسلام و آرمان‌های شیعی را ادامه خواهند داد. این مراسم بیش از آنکه بدرقه یک پیکر باشد، تجدید عهد با انقلاب، اسلام و ولایت است؛ اعلام آمادگی برای ادامه این راه و وفاداری به آرمان‌هایی که رهبر شهید عمر خود را برای آن‌ها صرف کرد.