به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون عربی با پوشش زنده مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در مصلای تهران گزارش داد: جمعیت بسیار زیادی در این مراسم طی روز گذشته و امروز شرکت کرده اند و می توان گفت که تعداد حاضران در این مراسم طی امروز بیشتر است.

در این گزارش آمده است: حتی خیابان های اطراف مصلی نیز مملو از جمعیت عزاداران شده است. شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر شهید هستند.

تلویزیون عربی به پرچم های سرخ در دست عزداران و همچنین پرچم های جریان های محور مقاومت در این مراسم در کنار تجدید بیعت با مبانی انقلاب و رهبر جدید نیز اشاره کرد.