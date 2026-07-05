سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان اصفهانی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۳۵ هزار دلار از کیف پول دیجیتال وی، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان سایبری استان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و روش‌های نوین کشف جرم در فضای مجازی، موفق شدند مسیر انتقال دارایی‌های دیجیتال را شناسایی کرده و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، عامل اصلی این سرقت سایبری را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تصریح کرد: در جریان تحقیقات تکمیلی مشخص شد که سارق، همسر سابق شاکی بوده که با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کیف پول دیجیتال، اقدام به انتقال دارایی‌های وی کرده است. با اقدامات تخصصی پلیس، وجوه مسروقه به طور کامل ردگیری و به کیف پول مالک اصلی بازگردانده شد و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ طاهرپور با تأکید بر افزایش جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در کشور، به شهروندان توصیه کرد: اطلاعات حساب‌ها و کیف پول‌های رمزارزی خود را به عنوان یک دارایی شخصی و حساس، کاملاً محرمانه نگه دارید و از در اختیار گذاشتن آن به افراد غیر، حتی نزدیکان، خودداری کنید.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از گذرواژه‌های پیچیده، فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای (2FA)، نگهداری امن عبارات بازیابی (Recovery Phrase) و خودداری اکید از ورود به لینک‌ها و نرم‌افزارهای ناشناس، مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از سرقت دارایی‌های دیجیتال است. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.