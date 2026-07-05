سیدمناف هاشمی: جامعه ورزش همیشه بیدار است و در کنار ملت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی با به اشاره به وظیفه سنگین ورزشکاران در این مقطع حساس گفت: قهرمانان در هر کشوری برای مردم عزیز هستند و به عنوان یک الگو به شمار می‌روند. در دیدار اخیری که قائد شهید با ورزشکاران داشتند، خطاب به ورزشکاران گفتند که شما وقتی الگو می‌شوید، کارتان سخت‌تر می‌شود. برای اینکه الگوی جوانانی هستید که باید راه شما را ادامه بدهند. این فرمایش نشان دهنده آن است که جایگاه یک قهرمان مثل مدال آوری اش باید یک الگو باشد.



وی در ادامه این مطلب افزود: جامعه ورزش با افتخار در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد حضور پیدا می‌کند. کما این که این خانواده در طول صد روز گذشته در میادین نیز حضور فعال داشتند. در جنگ تحمیلی رمضان ۳۱ استان کشور خسارت‌های زیادی در بحث اماکن ورزشی داشت و بیشتر از صد شهید ورزشکار تقدیم ملت کرد.



هاشمی با بیان این که جامعه ورزش با برپایی موکب‌های گسترده در سطح شهر میزبان مردم است، تصریح کرد: تمام ۶۰ فدراسیون و انجمن ورزشی در تهران موکب زدند تا به مردم خدمت رسانی کنند. ما به این میزبانی افتخار می‌کنیم، چرا که در کنار مردم برای رهبر شهید سوگواری می‌کنیم. ورزشکاران مراسم ویژه‌ای دارند که ارادت خود را به رهبر شهید ابراز کنند و اعلام بیعت کنند که جامعه ورزش همیشه بیدار است.



معاونت توسعه منابع و مدیربت وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: ورزش کشور امسال، سال پر رویدادی را در پیش دارد و با همه سختی‌هایی که به کشور وارد شده، سه ماه دیگر باید در مهمترین رویداد قاره، بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت کنیم. بازی‌های المپیک نوجوانان، جهانی عشایر، رزمی عربستان و ... را هم پیش رو داریم. ما بر این باوریم که در همین شرایط سخت باید قهرمانی‌ها را هم داشته باشیم و در این موقعیت دل مردم را شاد کنیم. هم عرصه میدان و هم عرصه‌های فرهنگی را داشته باشیم تا ارزش آن مدال چند برابر باشد.



وی در این رابطه به بیانات ارزشمند قائد شهید اشاره کرد: حضرت آقا در دیداری که با اهالی ورزش جانبازان و معلولین داشتند، فرمودند مدال‌های شما ارزش بالاتری از ورزشکاران سالم دارد. چرا که شما با سختی و کمترین امکانات مدال آوری می‌کنید.



هاشمی در پایان افزود: جامعه ورزش همیشه بیدار است و در کنار ملت خواهد بود. هر جا که احساس شود باید ورود پیدا کند، اولویت دفاع از کشور و مقاومت می‌شود. من حضور پرشکوه مردم ایران در مراسم تشییع، قطعا کمتر از مقاومت و جنگ نمی‌بینم. امروز دنیا منتظر است تا ببیند چطور مردم ایران رهبرشان را تشییع می‌کنند و این مشت محکمی بر دهان دشمن است. جامعه ورزش نیز در این مسیر همراه مردم است.

