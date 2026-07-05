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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

تصادف زنجیره‌ای بزرگراه کشوری اصفهان ۷ مصدوم داشت 

تصادف زنجیره‌ای بزرگراه کشوری اصفهان ۷ مصدوم داشت 

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در ابتدای بزرگراه کشوری خبر داد و گفت: این حادثه رانندگی که در شامگاه سیزدهم تیرماه رخ داد، ۷ مصدوم داشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار داشت: ساعت ۲۲:۵۷ شامگاه سیزدهم تیرماه، گزارش تصادف زنجیره‌ای میان سه خودرو شامل دو دستگاه سمند و یک خودروی پژو ۲۰۶ در ابتدای بزرگراه کشوری (از سمت پل دفاع مقدس) به مرکز اورژانس استان اصفهان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این گزارش، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند تا اقدامات اولیه درمانی را انجام دهند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در خصوص تعداد مصدومان این حادثه تصریح کرد: این تصادف ۷ مصدوم شامل سه زن و چهار مرد به همراه داشت که همگی برای طی مراحل درمانی به بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌الله کاشانی منتقل شدند.

کد مطلب 6879709

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