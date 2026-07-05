واژگونی تراکتور، جان جوان ۳۵ ساله تکابی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: امروز یکشنبه تماس های تلفنی با مرکز پیام اورژانس استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه تراکتور در محدوده باغ بابا دره سی، روستای یولقون آغاج شهرستان تکاب دریافت شد، که کارشناس دیسپچ بلافاصله ضمن مشاوره ترومایی به تماس گیرنده کد شهری یک را به محل ماموریت اعزام کرد.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس شهری یک تکاب ، سریعا به محل حادثه اعزام شدند و با وجود توصیه کارشناسان دیسپچ جهت عدم جابجایی مصدوم، کارشناسان اورژانس،مصدوم حادثه را از داخل خودروی شخصی تحویل گرفتند که با توجه به شدت جراحات وارده و نبود علائم حیاتی، عملیات احیاء برای مصدوم حادثه بلافاصله شروع شد.

رضازاده گفت: با وجود تلاش های کارشناسان اورژانس تغییری در وضعیت هوشیاری مصدوم ایجاد نشد و مصدوم حادثه باادامه احیاءداخل آمبولانس به بیمارستان مهر امام علی(ع)منتقل شد که پس از تحویل به بیمارستان و ادامه عملیات احیاء داخل بیمارستان، فوت این جوان،توسط پزشک اورژانس تایید شد.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده این جوان، تاکید کرد با توجه به شروع فصل تابستان و شروع کار کشاورزی و باغبانی،لازم است تا مردم و کشاورزان و باغداران محترم ضمن آشنایی کامل به مقررات رانندگی ایمن در مسیرهای روستایی و جاده ای صعب العبور، اصول استفاده ایمن از ادوات کشاورزی و باغبانی را فراگیرند.