به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید در استانداری ایلام در سخنانی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و نیز سوگواری رهبر شهید انقلاب، به تبیین ابعاد شخصیتی این عالم ربانی پرداخت و او را انسانی ممتاز در سه حوزه معنوی، علمی و مدیریتی دانست.

وی با اشاره به انس دیرینه رهبر شهید با قرآن، اهتمام بی‌وقفه به نماز و ارادت به اهل بیت (ع) و نیز برخورد کریمانه با نقدها، گفت: این ویژگی‌ها، شخصیت معنوی ایشان را در میان رهبران جهان اسلام بی‌نظیر کرده است.

استاندار ایلام با اشاره به جایگاه علمی رهبر شهید، یادآور شد: شاگردی اساتید برجسته‌ای همچون امام راحل و علامه طباطبایی و تألیف آثار ماندگار در تبیین معارف اسلامی، گویای نگاه عمیق و روزآمد ایشان به علم و معرفت است.

کرمی در ادامه، مدیریت عاقلانه و شجاعانه را مهم‌ترین وجه ممتاز رهبر شهید در عرصه بین‌الملل دانست و گفت: التزام عملی به قانون، ایستادگی خردمندانه در بحران‌های پیچیده و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های تاریخی، الگویی کارآمد از عقلانیت انقلابی و مدیریت مردمی را ترسیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد بی‌نظیر رهبر شهید به مردم، نقطه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌هاست، افزود: امروز حضور مجاهدانه مردم در بیش از چهار ماه تجمعات و نیز وداع تاریخی با پیکر مطهر ایشان، نشان از عمق این اعتماد و ارادت متقابل دارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه این وداع میلیونی در ایران اسلامی و جهان اسلام، گویای همه‌چیز است، تصریح کرد: این رهبر از جنس مردم بود و امید مردم بود و امروز مسلمانان عراق نیز تقاضای برگزاری مراسم تشییع در کشور خود را داشتند که خود نشان از محبوبیت بی‌نظیر ایشان در جهان اسلام دارد.

کرمی با تأکید بر اینکه مردم ایران اسلامی در این ایام، عزا را به حماسه تاریخی تبدیل کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این صحنه‌های واقعی از غرور ملی، اعتقاد راسخ به آرمان‌های شهدا و وفاداری به راه رهبر شهید نشأت گرفته است و این برگ زرینی بر تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور حماسی مردم، گفت: این مسیر با تداوم راه امام راحل و رهبر شهید و با هدایت رهبر فرزانه انقلاب، قطعاً به نصرت، سربلندی و اقتدار بیشتر ایران اسلامی و جهان اسلام خواهد انجامید.