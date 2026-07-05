کولیوند: تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید در خدمت مردم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند، با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مراسم بدرقه باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هر زمان که ملت ایران صحنه‌ای ماندگار از همدلی و انسجام را رقم زده‌اند، امدادگران هلال‌احمر نیز در کنار مردم حضور داشته‌اند تا با خدمت‌رسانی، امنیت خاطر و آرامش را برای شرکت‌کنندگان فراهم کنند.

وی افزود: امروز نیز تمامی ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شامل تیم‌های امدادی و درمانی، نیروهای واکنش سریع، داوطلبان، واحدهای اسکان و پشتیبانی و گروه‌های تغذیه در آماده‌باش کامل قرار دارند و با هدف خدمت‌رسانی شایسته به عزاداران در حال فعالیت هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: به همکارانم تأکید کرده‌ام که در کنار آمادگی تخصصی و حرفه‌ای، اخلاق امدادی را سرلوحه کار خود قرار دهند. گاهی آرام کردن یک مادر، همراهی با یک سالمند یا راهنمایی یک کودک، به اندازه یک عملیات بزرگ امدادی ارزشمند است و این همان فرهنگ انسان‌دوستی است که هلال‌احمر بر پایه آن فعالیت می‌کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: حضور هلال‌احمر در این مراسم، تنها انجام یک مأموریت عملیاتی نیست، بلکه تجدید عهد با آرمان خدمت به مردم است. تلاش کرده‌ایم تا مردم با آرامش و اطمینان در این مراسم حضور پیدا کنند و خاطره‌ای از امنیت، همدلی و احترام در ذهن آنان باقی بماند.

وی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر تا پایان این مأموریت، همانند همیشه، با همه ظرفیت‌های خود در کنار مردم خواهد ماند و خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌داند.

سرمایه اصلی هلال‌احمر، اعتماد مردم و فرهنگ خدمت بی‌منت است

کولیوند با اشاره به حضور گسترده جمعیت هلال‌احمر در مراسم بدرقه رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم تنها یک آیین تشییع نیست، بلکه جلوه‌ای از وحدت، انسجام ملی و سرمایه اجتماعی ملت ایران است و جمعیت هلال‌احمر نیز خود را بخشی از این حماسه بزرگ مردمی می‌داند.

وی افزود: از نخستین ساعات برنامه‌ریزی این مراسم، تمامی‌بخش‌های عملیاتی، امدادی، درمانی، بهداشتی، لجستیکی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر با آمادگی کامل وارد میدان شدند تا مردم بدون دغدغه از خدمات امدادی، درمانی، اسکان و پشتیبانی، در این مراسم حضور یابند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران، جوانان و داوطلبان این جمعیت تنها مجریان یک مأموریت عملیاتی نیستند، تصریح کرد: آنان پیام‌آوران امید، نوع‌دوستی و خدمت به مردم هستند و هر پایگاه امدادی، آمبولانس، محل اسکان و خدمت درمانی، نمادی از تعهد هلال‌احمر به صیانت از جان، سلامت و کرامت انسان‌هاست.

کولیوند با تأکید بر اینکه اقتدار هلال‌احمر تنها در تجهیزات و امکانات خلاصه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: سرمایه واقعی هلال احمر، انسان‌های فداکاری هستند که لباس خدمت بر تن کرده‌اند و آرامش مردم را بر آسایش خود ترجیح می‌دهند. امدادگر، داوطلب، پزشک و نجاتگری که بی‌وقفه در کنار مردم حضور دارد، تصویر واقعی فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی هلال‌احمر است.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به این باور رسیده‌ایم که اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه هلال‌احمر است؛ اعتمادی که حاصل سال‌ها حضور صادقانه این جمعیت در کنار مردم، از روزهای دفاع مقدس تا حوادث طبیعی، بحران‌های سلامت و مأموریت‌های ملی و بین‌المللی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تأکید خود به نیروهای عملیاتی گفت: به همکارانم گفته‌ام امروز مردم بیش از آنکه تجهیزات هلال‌احمر را ببینند، باید مهربانی هلال‌احمر را احساس کنند. اگر عزاداری با آرامش مراسم را به پایان برساند، سالمندی با احترام همراهی شود، کودکی در میان جمعیت احساس امنیت کند و زائری با خاطره‌ای خوش به شهر خود بازگردد، مأموریت ما با موفقیت انجام شده است.

کولیوند در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر همانند همیشه در کنار مردم خواهد ماند، چرا که خدمت به مردم برای این جمعیت تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه رسالتی الهی، افتخاری ملی و میراث ماندگار فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی است.