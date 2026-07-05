به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری قم در آستانه برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» بیان کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای جهت میزبانی شایسته از زائران و عزاداران پیش‌بینی شده است.



وی افزود: در همین راستا و به منظور تسهیل در تردد و رفاه حال زائران و شهروندان، سوخت CNG در جایگاه‌های تحت مدیریت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم، طی سه روز دوشنبه ۱۵، سه‌شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ تیرماه به صورت کاملاً رایگان عرضه می‌شود.



شهردار قم با تأکید بر اینکه مدیریت شهری متعلق به مردم است، تصریح کرد: شهرداری قم همواره تلاش دارد در مناسبت‌های ملی و مذهبی با ارائه حداکثر خدمات، زمینه رفاه مجاوران و زائران کریمه اهل‌بیت(س) را فراهم کند.



وی ادامه داد: جایگاه‌های عرضه سوخت «نوقطار»، «بهشت معصومه»، «گل‌ها»، «حاجی‌زاده»، «ولیعصر»، «جمهوری»، «علوی» و «۷۲ تن» که تحت مدیریت شهرداری قم فعالیت می‌کنند، در بازه زمانی اعلام‌شده آماده ارائه خدمات رایگان به شهروندان و خودروهای عبوری خواهند بود.