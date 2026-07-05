به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری قم در آستانه برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» بیان کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه، برنامهریزیهای ویژهای جهت میزبانی شایسته از زائران و عزاداران پیشبینی شده است.
وی افزود: در همین راستا و به منظور تسهیل در تردد و رفاه حال زائران و شهروندان، سوخت CNG در جایگاههای تحت مدیریت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری قم، طی سه روز دوشنبه ۱۵، سهشنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ تیرماه به صورت کاملاً رایگان عرضه میشود.
شهردار قم با تأکید بر اینکه مدیریت شهری متعلق به مردم است، تصریح کرد: شهرداری قم همواره تلاش دارد در مناسبتهای ملی و مذهبی با ارائه حداکثر خدمات، زمینه رفاه مجاوران و زائران کریمه اهلبیت(س) را فراهم کند.
وی ادامه داد: جایگاههای عرضه سوخت «نوقطار»، «بهشت معصومه»، «گلها»، «حاجیزاده»، «ولیعصر»، «جمهوری»، «علوی» و «۷۲ تن» که تحت مدیریت شهرداری قم فعالیت میکنند، در بازه زمانی اعلامشده آماده ارائه خدمات رایگان به شهروندان و خودروهای عبوری خواهند بود.
قم - شهردار کلانشهر قم از عرضه رایگان سوخت CNG در تمامی جایگاههای وابسته به شهرداری قم از ۱۵ تا ۱۷ تیرماه، به منظور رفاه حال شرکتکننده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری قم در آستانه برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» بیان کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه، برنامهریزیهای ویژهای جهت میزبانی شایسته از زائران و عزاداران پیشبینی شده است.
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