پایانه مرزی مهران برای پذیرایی از زائران رهبر شهید آماده است

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل پایانه مرزی شهید سلیمانی برای خدماترسانی به زائران ایرانی و عراقی شرکتکننده در آیینهای تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از کشور عراق وارد پایانه شهید سلیمانی شدهاند و تمهیدات لازم برای پذیرایی و خدماترسانی به آنان اندیشیده شده است.
وی با بیان اینکه در ۱۳ روز نخست ماه محرم، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند، افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد و این افزایش چشمگیر، بیانگر استقبال بینظیر زائران از خدماترسانی در مرز مهران است.
فرماندار مهران با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی در مرز، تصریح کرد: پایانه شهید سلیمانی با تمام ظرفیت خود برای میزبانی از زائران داخلی و خارجی در روزهای آینده و به ویژه در مراسم تشییع رهبر شهید، آمادهسازی شده است و هیچ گونه محدودیتی برای تردد وجود نخواهد داشت.
نعمتی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران خدماترسانی به زائران، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش چشمگیر ترددها، تمامی دستگاههای مسئول با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل، تلاش میکنند تا سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم آورند.
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