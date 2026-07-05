تأثیرگذارترین صحنه در مراسم تشییع رهبر شهید از نگاه رسانه هندی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه هندی «ایندیا تودی» در گزارشی با عنوان «چگونه تابوت کوچک کنار پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به شاخص‌ترین تصویر مراسم تشییع تبدیل شد» نوشت: در میان انبوه عزاداران، تصاویر رهبر شهید و مراسم باشکوه سوگواری در تهران، تابوت کوچک «زهرا محمدی گلپایگانی» نوه ۱۴ ماهه ایشان، به تأثیرگذارترین تصویر این مراسم تبدیل شده است.



قرار گرفتن تابوت این کودک در کنار پیکر رهبر شهید و دیگر اعضای خانواده، مراسم را از یک رویداد صرفاً سیاسی و ملی به صحنه‌ای از اندوه انسانی تبدیل کرده است.



اگرچه آیین‌های تشییع رهبر شهید ایران نشان‌دهنده وحدت ملی، استقامت و تداوم جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما تصویر این کودک، بیش از هر نماد دیگری در ذهن مخاطبان باقی مانده است.



تصویر زهرا ۱۴ ماهه که در کنار تابوت‌ها قرار داشت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی داشته و توجه افکار عمومی را از مباحث سیاسی به پیامدهای انسانی جنگ معطوف کرده است.