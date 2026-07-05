به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین الموسوی» سخنگوی رسانه‌ای جنبش نجباء ضمن دعوت ملت عراق به حضور پرشور در آیین بدرقه‌ی قائد شهید امت، تاکید کرد: بیایید با وفا به عهد، میدان‌ها را پر کنیم و پدیدآورنده داستانی باشیم که برای نسل‌ها روایت شود. فرزندان عراق، این وارثان عشق امام خامنه‌ای، با تسلیم و سازش بیگانه‌اند و روح‌شان پذیرای چیزی غیر از جاودانگی نیست. تشییع پیکر آقای شهیدمان، رویدادی فراتر از زمان و مکان است که همزمان ابعاد و پیام‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی دارد.

وی اضافه کرد: از حیث دینی و نمادین حضور گسترده مردم، نشان‌گر جایگاه معنوی عظیم ایشان و ابراز محبت به یک شخصیت نادر دینی ــ سیاسی است. از لحاظ توجه به جایگاه ویژه عراق نیز انتخاب نجف اشرف و کربلای معلی برای مراسم تشییع، حاکی از وزن مذهبی این کشور بوده و ارتباط عقیدتی عراق با ایران را تأیید می‌کند و آن را تحکیم می بخشد. از بعد اجتماعی نیز مشارکت وسیع اقشار جامعه عراق، الگویی بی‌نظیر و ماندگار از پیوند فرهنگی دو ملت است.

الموسوی بیان کرد: از لحاظ بعد سیاسی و منطقه ای نیز این رویداد ثابت می‌کند که محور مقاومت حتی پس از شهادت رهبر برجسته‌ای همچون امام خامنه‌ای (که ستون این جبهه بود) به ارتباط مستحکم خود با جمهوری اسلامی ایران استمرار بخشیده است.