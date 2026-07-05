تشییع باشکوه رهبر شهید نمایشگر همبستگی ملی وعزم جدی برای خونخواهی است

سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها، روزهای ظهور حماسه‌ای کمنظیر از سوی ملتی است که پس از چهار ماه حضور مستمر در میدان، بار دیگر ثابت کردند که بصیرت و دشمن‌شناسی را از مکتب رهبر شهید خود به خوبی آموخته‌اند. امروز میلیون‌ها نفر در تهران و سپس در نجف و کربلا گرد هم آمدند تا انزجار خود را از صهیونیسم و آمریکا که محرکان اصلی تروریسم بین‌الملل هستند، فریاد بزنند و بگویند که این جنایت ناجوانمردانه، نه تنها اراده ملت را سست نکرد، بلکه عزم آنها را برای ادامه راه مقاومت دوچندان ساخت.

این فعال سیاسی در ادامه با تحلیل ابعاد راهبردی حضور گسترده در مراسم وداع با رهبر شهید، تصریح کرد: آنچه در روزهای اخیر در تهران و عتبات عالیات رخ داد، یک رویداد صرفاً تشریفاتی نبود، بلکه یک مانور بزرگ قدرت و اعلام موجودیت جبهه مقاومت در منطقه بود. حضور پرشور مردم عراق در نجف و کربلا، هماهنگی دولت عراق و همراهی مراجع، نشان‌دهنده عمق راهبردی روابط ایران و جبهه مقاومت است.

وی ادامه داد: این پیام به وضوح به جهانیان مخابره شد که جمهوری اسلامی ایران با وجود توطئه‌های دشمنان، از اقتدار و نفوذ خود در منطقه ذره‌ای کم نکرده و« خونخواهی رهبر شهید» به عنوان یک مطالبه جدی و ملی، تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.

مقدمی به چهار یادگار ارزشمند و ماندگار از دوران رهبری شهید اشاره کرد و افزود: بارزترین ویژگی رهبر شهید، تربیت نسلی آگاه و بصیر بود که بتواند فتنه‌ها را تشخیص دهد. ایشان به مردم یاد داد که چگونه دشمن را بشناسند و در برابر تهاجم ترکیبی دشمن، هوشیار بمانند. امروز ثمره این بصیرت را در صحنه‌های مختلف می‌بینیم.

این فعال سیاسی با تاکید بر توسعه توان موشکی و تسلیحاتی کشور اظهار داشت: یکی از بارزترین شاخصه‌های دوره ایشان، هماهنگی میدان و دیپلماسی بود. با تکیه بر سلاح‌های مدرن و نیروهای مسلح مقتدر، ایران به یک قدرت بازدارنده در منطقه و جهان تبدیل شد که هیچ‌یک از دشمنان جرأت تعرض به آن را ندارند.

مقدمی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه سلامت و داروسازی گفت: رهبر شهید همواره بر خودکفایی علمی تاکید داشتند و امروز ما در حوزه پزشکی، تولید داروهای پیشرفته و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج به جایگاهی رسیده‌ایم که مرهون نگاه راهبردی ایشان به علم و فناوری است.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر شهید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: ایشان تا آخرین لحظات عمر خود بر این مسیر تاکید داشتند و امروز اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان محور اصلی اقتصاد مقاومتی، کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرده است. این میراث گرانبها، راهگشای آینده خواهد بود.

مقدمی تاکید کرد: بدخواهان ایران بدانند که این تشییع باشکوه، نه پایان راه، بلکه آغاز فصل جدیدی از اقتدار است. خون این شهید بزرگوار، درخت تنومند انقلاب را آبیاری کرده و امروز وظیفه همه ما، صیانت از این میراث گرانبها و تداوم مسیر روشن ایشان با قدرت و همدلی بیشتر است.