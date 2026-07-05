۸ استان کشور، پشتیبان خراسان رضوی در مراسم وداع رهبر شهید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری از تشکیل ۸ زیرکمیته برای پشتیبانی کامل از ویژهبرنامه وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: براساس آییننامه وزارت کشور، هشت استان همجوار خراسان رضوی متشکل از خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، گلستان، سمنان و اصفهان بهعنوان مناطق معین و پشتیبان استان تعیین شدهاند.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: علاوه بر این، مشهدالرضا (ع) در روز مراسم به ۹ بخش تقسیمبندی شده و پنج شهرستان خراسان رضوی، پشتیبان شهرداری و دستگاههای مجری مراسم خواهند بود.
وی افزود: شش شهرستان در استان متشکل از قوچان، چناران، سبزوار، نیشابور، تربتحیدریه، تربت جام که در مسیر تشرف زائران قرار دارند، درحالت آمادهباش قرار گرفتهاند، ۶۵۰ تشکل تعاون روستایی در سطح استان فعال شدهاند و در حوزه کالاهای اساسی هم با پیگیریهایی که انجام شد، همه اقلام موردنیاز بهصورت انبوه تأمین شدهاند. در مقام تشریح موضوع، ذکر همین نکته شاهدمثال است که ۴۵۰۰ تن سهمیه آرد غنیشده فقط برای روز مراسم تدارک دیده شده و براساس سازوکارهای دقیق، توزیع خواهد شد.
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