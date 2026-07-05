 نخستین گروه از مهمانان افغانستانی از مرز دوغارون وارد ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سیدآبادی اظهار کرد: ۵۰ مهمان خارجی از شهرهای مختلف افغانستان به‌صورت انفرادی وارد معبر دوغارون شده‌اند که پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی، راهی مشهد شدند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی افزود: یک موکب از صبح امروز در مرز دوغارون برپا شده است و از مهمانان افغانستانی هنگام ورود به کشور پذیرایی می‌شود.

وی ادامه داد: اتباع افغانستانی که قصد شرکت در مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید را دارند، در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۸ به سمت گذرگاه دوغارون سفر می‌کنند.

سیدآبادی تصریح کرد: مهمانان افغانستانی این مراسم در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه مجاز به ورود قانونی از مرز دوغارون هستند و در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه باید از طریق همین معبر زمینی به کشور خود بازگردند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ ویزا برای مهمانان افغانستانی ویژه شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از سوی چهار نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان صادر شده است.

وی افزود: ۱۰ موکب نیز برای پذیرایی از اتباع افغانستانی غیرمقیم که از سایر استان‌های کشور در این ایام وارد خراسان رضوی می‌شوند، پیش‌بینی شده است که بیش از ۶ هزار نفر ظرفیت پذیرایی و اسکان دارند.