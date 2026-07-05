تدارک ۲۰ دستگاه اتوبوس از قوچان برای انتقال زائران رهبر شهید به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا هراتیمطلق صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی، با تشریح برنامههای شهرستان قوچان در ایام تشییع پیکر «آقای شهید ایران» اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان به عنوان شهر معین مشهد و یکی از محورهای اصلی خدمترسانی به زائران مراسم تشییع و تدفین امام مجاهد انقلاب تعیین شده مجموعهای از اقدامات با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است.
مسئول ستاد مردمی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قوچان از اختصاص ۲۰ دستگاه اتوبوس صلواتی برای انتقال عزاداران این شهرستان به مراسم تشییع قائد شهید در مشهد خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای خدمترسانی به زائران و شرکت کنندگان در تشییع رهبر انقلاب بسیج شدهاند.
وی با اشاره به برپایی مواکب بینراهی در طول جاده بینالمللی افزود: در حوزه استحفاظی شهرستان قوچان حدود شش موکب بزرگ برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران و شرکت کنندگان در تشییع پیشبینی شده است.
هراتی مطلق از تدارک ناوگان حملونقل صلواتی برای اعزام زائران این شهرستان به مشهد مقدس خبر داد و بیان کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال رایگان مردم به مراسم تشییع در نظر گرفته شده است که در دو مرحله خدماترسانی خواهند کرد.
مسئول ستاد مردمی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قوچان ادامه داد: ۱۰ دستگاه اتوبوس ساعت ۲۳ روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه از محل تجمع شبانه حسینیه میدان و ۱۰ دستگاه دیگر ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از بلوار به سمت مشهد مقدس اعزام میشوند.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و مذهبی این ایام گفت: مراسم عزاداری هر شب در میدان امام خمینی (ره) برگزار میشود و مردم عزادار با حضور پرشور خود در این مراسم ارادت خود را به ساحت امام شهید به نمایش میگذارند.
هراتی مطلق از آمادگی کامل اماکن مذهبی برای اسکان زائران نیز خبر داد و تصریح کرد: تمامی مساجد شهر و روستاهای در مسیر جاده، مصلای نماز جمعه قوچان و اماکن پیشبینیشده بینراهی در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز خدمات اسکان به زائران ارائه دهند.
مسئول ستاد مردمی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قوچان ادامه داد: فضای محور بینالمللی حوزه استحفاظی قوچان با تصاویر «امام شهید» و شهدای جنگ رمضان فضاسازی شده است.
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