آمادگی کامل همدان برای حضور پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فضای معنوی حاکم بر ایام وداع و تشییع، اظهار کرد: با تدبیر استاندار همدان، محوریت نماینده ولی‌فقیه در استان، پیگیری سپاه استان و هم‌افزایی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، تمامی بسترهای لازم برای حضور باشکوه آحاد مردم در این مراسم فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد مدیریت عالی استان، حفظ امنیت عمومی و ایمنی مراسم است، افزود: تلاش شده با تدارک شرایط مناسب برای حضور گسترده اقشار مختلف مردم، زمینه‌ای برای تجلی هرچه باشکوه‌تر وحدت و انسجام ملی فراهم شود؛ رویدادی که نشان‌دهنده اقتدار، عزت‌خواهی و قدرشناسی مردم ایران اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در تشریح ساختار اجرایی این مراسم گفت: ستاد برگزاری مراسم با حضور استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان و به دبیری فرمانده سپاه استان تشکیل شده و در قالب ۱۳ کمیته تخصصی، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

امرایی ادامه داد: این کمیته‌ها شامل امنیت، پشتیبانی، زیرساخت، بازرسی، بانوان، بهداشت، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی، مواکب، فضاسازی محیطی، اقشار و اصناف، تشکل‌ها و امور مراسمات هستند و متناظر با این ساختار، در ۱۰ شهرستان استان نیز تدابیر مشابهی از سوی فرمانداران اتخاذ شده است.

وی درباره زمان‌بندی برنامه‌ها نیز گفت: برنامه‌های محوری از شنبه ۱۳ تیرماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مرکز استان و دیگر شهرهای همدان ادامه خواهد داشت و جزئیات آن از طریق صداوسیما و مجاری رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون استاندار همدان همچنین از اعزام کاروانی ۶ هزار نفری از استان به تهران خبر داد و افزود: افزون بر این، ده‌ها هزار نفر از مردم استان نیز به صورت خودجوش در مراسم حضور خواهند یافت.

امرایی با قدردانی از استقرار ده‌ها موکب در شهرهای همدان، ملایر، نهاوند و اسدآباد و نیز در تهران و مشهد، تصریح کرد: تمامی نهادهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری‌ها و دانشگاه علوم پزشکی، با تمام ظرفیت برای پشتیبانی از زائران پای کار آمده‌اند.

وی افزود: کمیته اطلاع‌رسانی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، مسئولیت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی را بر عهده دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در پایان خاطرنشان کرد: افزون بر برگزاری مراسم، تدابیر لازم برای تثبیت وضعیت امنیتی و ایمنی استان در این ایام نیز پیش‌بینی شده است و این مراسم، جلوه‌ای از تجدید بیعت با آرمان‌های متعالی نظام و نمایش اقتدار ملی و تاب‌آوری مردم همدان خواهد بود.