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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

پخش زنده اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم رضوی

پخش زنده اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم رضوی

مشهد- اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مصلی تهران از تلویزیون های پهن پیکر حرم مطهر رضوی به صورت زنده پخش شد.

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کد مطلب 6879680

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