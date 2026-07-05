https://mehrnews.com/x3cvmF ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵ کد مطلب 6879680 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵ پخش زنده اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم رضوی مشهد- اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مصلی تهران از تلویزیون های پهن پیکر حرم مطهر رضوی به صورت زنده پخش شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6879680 کپی شد مطالب مرتبط صاحبقرانی: حضور در تشییع رهبر شهید، میراثداری در مسیر مجاهدت است عزاداری مردم ولایی نیشابور برای رهبر شهید رسانه روس: ایرانیها در مصلای تهران شعار خونخواهی سر میدهند موزه قرآن و هدایای رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی بازگشایی شد استقرار ۵ هزار نیروی امدادی هلال احمر در جادههای خراسان رضوی برچسبها اقامه نماز رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مشهد حرم امام رضا (ع)
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