به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مادرشاهیان در خصوص تکمیل ظرفیت هتلهای مشهد در ایام مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در مشهد ظرفیت هتلها، هتل آپارتمانها و خانه مسافرها در حال تکمیل است و ۱۰۰ درصد تکمیل خواهد شد.
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی افزود: زائرانی که قصد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد را دارند با مشکل حملونقل روبهرو هستند که در تلاش هستیم ظرفیت حملونقل ریلی و هوایی افزایش پیدا کند تا تمام زائران بتوانند وارد مشهد شوند و در این مراسم شرکت کنند.
وی با بیان اینکه در این ایام تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصد برای اقامت در واحدهای رسمی در نظر گرفتیم، عنوان کرد: از همکاران تقاضا داریم که تلاش کنند تا به همه زائران خدمات ارزشمندی ارائه دهند و هیچ زائری با نارضایتی از مشهد خارج نشود.
مادرشاهیان بیان کرد: تلفن ۳۷۰۴۵ از روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی برای رفع مشکلات زائران است.
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: همچنین چهار پایگاه نظارتی داریم که با همراهی ۱۱۰ بازرس از کمیتههای امنیتی، تعزیرات، صمت، میراث فرهنگی و جامعه هتلداران از واحدهای اقامتی رسمی بازدید میکنیم تا مشکلات زائران برطرف شود.
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