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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

رهبر شهید انقلاب بر تحقق هدف ایران بزرگ و مقتدر تاکید داشتند

رهبر شهید انقلاب بر تحقق هدف ایران بزرگ و مقتدر تاکید داشتند

همدان-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر شهید انقلاب همواره در گفتمان خود بر تحقق هدف ایران بزرگ و مقتدر تاکید داشتند.

عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تسلیت در پی شهادت قائد شهید امت با بیان اینکه با یادآوری بزرگمنشی و رویکرد وحدت‌طلبانه رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان همواره نسبت به تفرقه میان مسئولان ابراز نگرانی می‌کردند و همواره در گفتمان خود بر تحقق هدف ایران بزرگ و مقتدر تاکید داشتند.

وی با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه سیاست داخلی، خاطرنشان کرد: در دیدارهای نمایندگان مجلس با رهبر شهید انقلاب، ایشان همواره بر این نکته تاکید داشتند مجلس باید نقش گره‌گشای مشکلات کشور را ایفا کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همواره خواستار اتحاد و همکاری نزدیک میان مجلس و دولت بودند تا بتوان از این هم‌افزایی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و حرکت کشور به سمت توسعه استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور موکب‌های مختلف در این مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب ضمن قدردانی از اخلاص خدمتگزاران، ادامه داد: حضور پرشور جوانان از تمامی استان‌ها در این موکب‌ها، نشان‌دهنده روحیه اخلاص و خدمت‌گزاری آنها است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش رهبری در حفظ اقتدار کشور، افزود: توجه به مسئولیت‌های پیش رو، باید با تلاش مضاعف برای پیشرفت کشور گام برداشت.

کد مطلب 6879817

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