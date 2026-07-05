بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این روزها، تهران نه فقط پایتخت ایران، که کانون جوشان عشق و میثاق دوباره ملتی است که با بدرقه پیکر مطهر امام شهید، پیماننامه استقامت را با خون خویش امضا میکنند. این سیل خروشان جمعیت، تنها یک وداع ساده نیست؛ رستاخیزی است که پیام آن، بیداری دوباره وجدانهای خفته و نویدبخش طلوع خورشیدی تابانتر در مسیر رسیدن به قلههای اقتدار است. تاریخ، این روزها را به خطی از نور ثبت خواهد کرد؛ روزهایی که در آن، هر گام این مردم، لرزهای بر پیکر دشمنان و هر قطره اشکشان، بنای تمدن نوین اسلامی را مستحکمتر میکند. وداع با امام شهیدمان، پایان یک راه نیست، بلکه آغاز فصلی نو در کتاب حماسه ایران است؛ فصلی که در آن، ایثار به رسم زندگی تبدیل میشود و عزت، نشان همیشگی این ملت میماند.
دلدادگان امام شهید، امروز چنان حماسهای خلق کردهاند که طنین آن تا دوردستهای تاریخ خواهد رسید؛ گویی تمام کوهها و دشتهای ایران، با گامهای این مردم به سوی افقهای روشن تمدن مهدوی در حرکت است. مراسم پرشکوه و ادامهدار وداع با امام شهیدمان، به سرخط خبری دنیا تبدیل شده است. امواج خروشان دلدادگان در وداع با خورشید شهید، تمام لنزهای جهان را به تسخیر خود درآورده است. این رستاخیز عظیم مشایعت، بار دیگر طنین نام امام شهید را در رگهای تاریخ جهان جاری کرد. شکوه این بدرقه، حقیقتی است که فریادش در گوش جهانیان پیچیده و تمام محاسبات سیاسی و رسانهای را درهم شکسته است.
نمایش قدرت ایران
رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت در این رابطه نوشت: تشییع پیکر میلیونی و سیل اشکها در مقابل تابوت آیتالله خامنهای، نمایش قدرت ایران است و نشان میدهد، انقلاب ایران، انقلابی بدون مرز است. مراسم وداع با رهبر شهید ایران، با جشن سالگرد استقلال آمریکا همزمان شده و این مراسم، انگشتی در چشم ایالات متحده در دویست و پنجاهمین سالروز استقلال و نمایشی از وحدت برای نمایش قدرت به جهان است. جمعیت زیادی در یک مراسم تشییع جنازه یک هفتهای که به عراق نیز خواهد رسید، شروع به بازدید از تابوت رهبر شهید کردهاند. چفیه روی تابوت نیز به عنوان پیام همبستگی با فلسطینیان است.
روزنامه انگلیسی گاردین نیز در این باره نوشت که انتظار میرود میلیونها نفر در مراسم تشییع ۶ روزه پیکر آیتالله خامنهای در ایران حضور پیدا کنند. این روزنامه نوشته مراسم تشییع عظیم رهبر عالیقدر ایران در پنج شهر ایران قرار است پیام مقاومت را به سایر نقاط دنیا ارسال کند. این روزنامه همچنین در بخشی از متن خود نوشته است: قرار است مراسمات آیتالله شهید نمایشی حماسی از سوگواری شخصی، قدرت ملی، تابآوری و انسجام اجتماعی باشد. مقیاس این تشییع جنازه بهگونهای است که پیامهای سیاسی و مذهبی مقاومت را به سایر نقاط جهان مخابره کند. پیکر رهبر سابق، بنا به درخواست سیاستمداران عراقی، از طریق شهرهای شیعهنشین کربلا و نجف در عراق نیز تشییع خواهد شد. گاردین در بخش پایانی این گزارش به یادآوری سخنان حضرت آیتالله خامنهای در یکی از آخرین سخنرانیهای خود در ۱۷ فوریه پرداخته و نوشته ایشان با اشاره به نماد شیعی ایستادگی، گفت: کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکند. ملتی با فرهنگ ایران با رهبران فاسدی چون حاکمان آمریکا بیعت نمیکند.روزنامه آمریکایی واشنگتنپست هم گزارشی با عنوان «آنچه باید درباره تشییع و تدفین رهبر عالی ایران آیتالله سیدعلی خامنهای بدانیم» نوشته و به تشریح مراسمی که قرار است در ایران و عراق برگزار شود پرداخته است.
وداع دهها میلیونی
خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی به همین مناسبت خاطرنشان کرده که پیکر رهبر ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید در روز جمعه بنا بر گزارش رسانههای دولتی ایران، پیش از مراسم تشییع رسمی به مصلای بزرگ تهران منتقل شد. خبرگزاری فرانسه نوشت یکی از کارگران حاضر در محل که برای در امان ماندن از گرمای شدید هوا کلاه و شال بر سر داشت، گفت: ما در حال کاشت گل و آبیاری درختچهها برای مراسم وداع با رهبر شهیدمان هستیم. مردم از سراسر ایران خواهند آمد. جمعیت بسیار عظیمی حضور خواهد داشت. این رسانه نوشته است: آیتالله خامنهای، که برای بسیاری از شیعیان شخصیتی معنوی محسوب میشد، در سن ۸۶ سالگی در حملاتی به مجتمع اقامتیاش در مرکز پایتخت ایران شهید شد.
پیکر او به مدت سه روز در مصلای بزرگ تهران که با بنرهایی از تصاویر و نقلقولهای ایشان پوشیده شده، برای وداع عمومی قرار خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: انتظار میرود این مراسم بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون عزادار را به خود جذب کند که آن را به بزرگترین تشییع در تاریخ کشور تبدیل خواهد کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، این رویداد را یکی از مهمترین لحظات در تاریخ ایران خوانده است.
نشریه «پالستاین کرونیکل» نیز با اشاره به شعار مراسم وداع با امام شهید نوشته است: باید برخاست؛ ایران منتظر تشییع آیتالله خامنهای است در حالی که یک مقام ایرانی هشداری در سطح منطقه صادر کرده است. این نشریه نوشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با دعوت از مردم برای شرکت در مراسم تشییع، این رویداد را یکی از مهمترین لحظات در تاریخ معاصر کشور خواند. وی گفت: ایران امروز در آستانه خلق یکی از بزرگترین صحنههای تاریخ خود قرار دارد و با مرد بزرگی وداع میکند که زندگی خود را وقف استقلال و کرامت مردمش کرد.
خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز اقدام به تهیه یک گزارش خبری از مراسم مصلای تهران برای ادای احترام مهمانان خارجی به حضرت آیتالله خامنهای کرده است. این رسانه نوشته است: مراسم ادای احترام به سیدعلی خامنهای، رهبر فقید ایران که در حمله ۲۸ فوریه توسط ایالات متحده و اسرائیل به شهادت رسید در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. این مراسم با حضور مقامات ایرانی و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم نوشته تهران عزاداری عمومی برای آیتالله خامنهای را آغاز و اعلام کرده است که این مراسم ۲۰ میلیون نفر را به خیابانها خواهد کشاند. این روزنامه در بخش دیگری از خبرش نوشته که مقامات گفتهاند مراسم تشییع در تهران ممکن است تا ۲۰ میلیون عزادار را به خود جذب کند و انتظار دارند که حضور مردم به عنوان یک همهپرسی برای جمهوری اسلامی عمل کند.
بخش انگلیسیزبان وبگاه شبکه خبری الجزیره هم اقدام به تهیه یک گزارش مفصل کرده و در آن زمان و مکان تجمع سوگواران مراسم امام خامنهای (ره) را تشریح کرده است. الجزیره در بخشی از این گزارش به معرفی آیتالله خامنهای پرداخته و نوشته است: آیتالله علی خامنهای از سال ۱۹۸۹ و پس از درگذشت آیتالله روحالله خمینی که یک دهه پیش از آن انقلاب اسلامی را رهبری کرده و به نخستین رهبر عالی کشور تبدیل شده بود، هدایت ایران را بر عهده گرفت.
وسام ناصیف یاسین، کارشناس شبکه الجزیره نیز در یکی از برنامههای این شبکه گفت: شهادت امام سیدعلی خامنهای باعث همبستگی و انسجام مردمی در ایران شد! ایشان امتداد راه امام خمینی و آیتالله سیدمجتبی خامنهای هم امتداد راه پدرش خواهد بود. وی تصریح کرد: امام خامنهای روی ساختن دولت و تقویت توان نظامی و امنیتی ایران تمرکز کرد تا این نهادها به سپر دفاعی کشور تبدیل شوند و اکنون تحولاتی که درباره تنگه هرمز رخ داده، نتیجه همین مجموعه عوامل است. اکنون جمهوری اسلامی وارد مرحله سوم خود شده، مرحلهای که آیتالله سیدمجتبی خامنهای بر اساس آن، راهبردی بلندمدت برای آینده ایران طراحی خواهد کرد.
امام شهیدی که معمار ایران قوی بود
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس هم در گزارشی مفصل به نقش آیتالله خامنهای در تبدیل کردن ایران به یک قدرت منطقهای و شکل دادن به نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این رسانه نوشته است: آیتالله علی خامنهای در بیش از سه دهه رهبری خود ایران را به شکل چشمگیری بازسازی کرد؛ او کشور را به یک قدرت منطقهای تبدیل کرد و آن را به طور فزایندهای در تقابل با اسرائیل و ایالات متحده قرار داد. آسوشیتدپرس اشاره کرده که از جمله دیگر اقدامات آیتالله خامنهای تقویت قدرت نظامی ایران از جمله از طریق حمایت از متحدان منطقهای این کشور بود. این رسانه نوشته در دوران حکومت آیتالله خامنهای، ایران، محور مقاومت را ساخت. این اقدام شامل حمایت از گروه مقاومت لبنانی حزبالله بود که اسرائیل را در سال ۲۰۰۰ از جنوب لبنان بیرون راند و از آن زمان بارها با نیروهای اسرائیلی جنگیده است. این رسانه آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود به تاکید رهبر انقلاب ایران بر پیگیری حقوق هستهای ایران پرداخته و نوشته: او در چند دهه حکومت خود برنامه هستهای ایران را پیش برد. آیتالله خامنهای فتوایی صادر کرد مبنی بر اینکه سلاحهای هستهای مغایر با باورهای اسلامی هستند، اما سوگند یاد کرد که کشور هرگز از حق خود برای توسعه برنامه انرژی هستهای صلحآمیز دست نخواهد کشید.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در مطلبی با عنوان سوگواریهای انبوه؛ ایران در تدارک خاکسپاری رهبر عالی خود در ۶ روز و دو کشور، نوشته است: در تاریخ از لحاظ بزرگی، مقیاس و اهمیت کمتر مراسمی وجود دارد که دولت ایران برای رهبر شهید خود، آیتالله علی خامنهای، در تدارک آن است. این روزنامه نوشته مقامات دولتی گفتهاند که انتظار میرود این مراسم که از جمعه در تهران آغاز شده و نزدیک به یک هفته ادامه خواهد داشت و در حداقل پنج شهر در ایران و عراق برگزار میشود، دهها میلیون نفر را به خود جذب کند.
به نوشته نیویورکتایمز آیتالله خامنهای تنها رئیس حکومت ایران نبود، بلکه یک روحانی شیعه بود که در عراق و لبنان و همچنین در پاکستان و دیگر کشورهای منطقه، پیرو داشت و تصویر او اغلب در راهپیماییهای شیعیان دیده میشود. این روزنامه نوشته است که ایران در تلاش است تا این مراسم تشییع را به عنوان لحظهای از وحدت ملی و اندوه مشترک، نمایشی از توانمندی دیوانسالارانه و نمایشی از مقاومت در برابر دشمن خارجی جلوه دهد. نماد این مراسم که توسط نهاد رسمی برنامهریزی به اشتراک گذاشته شده، مشت گرهکرده آیتالله خامنهای در کنار شعار «باید برخاست» است.
بخش انگلیسیزبان خبرگزاری آلمانی دویچهوله نیز در گزارشی تصریح کرده که ایران تشییع پیکر رهبر پیشین خودش را به نمایش قدرت تبدیل کرده است. این خبرگزاری با اشاره به یادداشت تفاهم امضاشده میان ایران و آمریکا نوشته که گنجاندن جبهه لبنان به عنوان نخستین بند در این تفاهمنامه نشاندهنده این است که سیاست خارجی آیتالله خامنهای در دوران رهبری فرزند ایشان نیز تداوم خواهد یافت. بسیاری از دیگر رسانههای مکتوب بینالمللی مانند روزنامه والاستریتژورنال آمریکا، وبگاه شبکه خبری سیانان آمریکا، وبگاه شبکه انبیسی آمریکا، وبگاه شبکه خبری سیبیاس آمریکا، پایگاه آی ۲۴ رژیم صهیونیستی، پایگاه هیل آمریکا، روزنامه تلگراف انگلیس، روزنامه دیلیمیل انگلیس، بیبیسی انگلیس، وبگاه شبکه خبری اسکاینیوز انگلیس، روزنامه فایننشالتایمز و بسیاری از دیگر رسانههای دنیا نیز مطالب مشابهی منتشر کرده و بر نقش رهبر شهید در شکلگیری ایران قوی صحه گذاردهاند.
توجه رسانهها به مدیریت بینقص مراسم
اما یکی از مقولاتی که از چشم رسانههای بینالمللی نیز پنهان نماند، مدیریت بینقص ایرانی در وداع و تشییع سیدالشهدای ایران اسلامی بود؛ موضوعی که چشمها را خیره کرد. در وداع با پیکر مطهر امام شهیدمان، همه چیز تا اینجای کار عالی بوده است. نه کمبودی احساس شده و نه حرکت جمعیت بدون کنترل رها شده و نه کسی گرمازده شده و نه کسی بیآب مانده است. تهران که جنگ با ابرقدرت نظامی جهان را مدیریت میکند برایش مدیریت عظیمترین تشییع تاریخ نیز سخت نخواهد بود. رسانهها در این رابطه نوشتند که در مصلای تهران اصلا جای نگرانی برای حضور با خانواده وجود ندارد. نقطه به نقطه مهپاشها در حال کارند؛ اتاقهای سرد برای افرادی که شاید گرمازده شوند، مهیا هستند؛ در فواصل نزدیک نوشیدنی توزیع میشود و مسیر حرکتها همگی مدیریت شده جمعیت را به مقصود و زیارت امام شهیدشان میرسانند.
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