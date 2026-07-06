رهاسازی آب از سدهای وشمگیر و گلستان برای تأمین آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز رهاسازی آب از سدهای وشمگیر و گلستان به‌منظور تأمین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رهاسازی آب از سد وشمگیر از ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و رهاسازی آب از سد گلستان نیز از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

حیدریان با بیان اینکه این اقدام در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه گرگان‌رود و تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین‌دست صورت می‌گیرد، از کشاورزان و ساکنان مناطق مجاور خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانه گرگان‌رود و پایاب سدهای وشمگیر و گلستان خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان همچنین تأکید کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز آب از مسیر رودخانه گرگان‌رود در زمان رهاسازی ممنوع است و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

وی افزود: در مرحله رهاسازی آب از سد وشمگیر، برداشت آب توسط بهره‌برداران غیرمجاز در مسیر رودخانه گرگان‌رود ممنوع است و در مرحله رهاسازی آب از سد گلستان نیز هرگونه برداشت آب در حد فاصل پایاب سد گلستان تا سد وشمگیر ممنوع خواهد بود.

حیدریان از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست ضمن رعایت هشدارهای ایمنی، برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.