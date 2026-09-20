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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

دستگیری شرور مسلح در شاهرود؛ اسلحه وینچستر کشف شد

دستگیری شرور مسلح در شاهرود؛ اسلحه وینچستر کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری شرور مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم، سلاح وینچستر کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار کرد: در پی مزاحمت فرد شرور و سابقه دار برای شهروندان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی بخش بسطام و پاسگاه قلعه نو خرقان مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی پلیس موفق به شناسایی هویت این متهم شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری این متهم در مدت زمان کم خبر داد و بیان کرد: از مخفیگاه متهم سلاح وینچستر و فشنگ کشف شده است.

شائینی اضافه کرد: با تکمیل پرونده فرد شرور خاطی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شده است.

کد مطلب 6952968

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