اعزام هزار دانشجوی قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید

ابوذر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تشکیل «کمیته دانشگاهیان ستاد ملی تشییع» در این استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی در مراسم تشییع رهبر شهید، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور حداکثری دانشجویان و دانشگاهیان استان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس این برنامه‌ریزی، از ۱۴ تا ۱۵ تیرماه، هزار نفر از دانشجویان و اعضای جامعه دانشگاهی استان قزوین برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به تهران اعزام خواهند شد.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی جهادگران دانشجو تصریح کرد: یک موکب توسط دانشگاه آزاد اسلامی در استان قزوین برپا می‌شود و همچنین دو موکب تخصصی در بوستان ولایت تهران با محوریت پذیرایی و ارائه خدمات ویژه مادر و کودک از ۱۲ تا ۱۵ تیرماه فعالیت خواهند کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: این دو موکب با حضور جهادگران بسیج دانشجویی استان قزوین پیش‌بینی می‌شود به حدود ۲۰ هزار نفر از زائران خدمات ارائه دهند.

وی تأکید کرد: مجموعه بسیج دانشجویی استان قزوین همه ظرفیت خود را برای ایفای نقش مؤثر در این رویداد به کار گرفته است و حضور گسترده دانشگاهیان را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی دانست.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین اضافه کرد: جامعه دانشگاهی استان با حضور در این مراسم، ضمن ادای دین به رهبر شهید، همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت به نمایش خواهد گذاشت.

