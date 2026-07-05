یک فوتی و ۱۱ مصدوم در حوادث ۲۴ ساعت گذشته اصفهان

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته (۱۳ تیرماه ۱۴۰۵)، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان برای مدیریت ۶ حادثه به محل‌های وقوع اعزام شدند که در این حوادث در مجموع ۱۲ نفر دچار حادثه شدند.

وی با تشریح نوع حوادث افزود: از ۶ مورد حادثه ثبت شده، ۴ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی و یک مورد حادثه کوهستان بوده است.

مؤمنی در خصوص اقدامات انجام شده برای حادثه‌دیدگان تصریح کرد: از مجموع ۱۲ حادثه‌دیده، ۱۱ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر از آن‌ها توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان دریافت کرد. همچنین در یکی از این حوادث، عملیات تخصصی رهاسازی توسط امدادگران صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به نقش پایگاه‌های امدادی در پوشش این حوادث خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات پادنا (سمیرم)، کرد علیا (تیران و کرون)، قرقچی (میمه)، سه‌راهی جندق و کرکوند (مبارکه) با حضور فعال در صحنه حوادث، به یاری مصدومان و حادثه‌دیدگان شتافتند.

مؤمنی ضمن ابراز تأسف از فوت یک هموطن در حوادث اخیر، از تمامی هموطنان خواست با رعایت نکات ایمنی و اصول رانندگی، ضریب امنیت خود و خانواده‌شان را افزایش دهند.