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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

استقبال سران امارات و مصر از بازگشایی تنگه هرمز

استقبال سران امارات و مصر از بازگشایی تنگه هرمز

سران مصر و امارات از توافق میان ایران و آمریکا درباره توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و محمد بن زاید رئیس امارات امروز دوشنبه در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند.

بن زاید در این دیدار بر اهتمام خود به رایزنی مستمر با رئیس جمهور مصر در خصوص آخرین تحولات در سطح روابط دوجانبه یا اوضاع منطقه تاکید کرد.

طرفین از توافق در خصوص توقف جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز استقبال و درباره شماری از مسائل منطقه‌ای دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

السیسی و بن زاید بر سر اهمیت تداوم هماهنگی مواضع کشورهای عربی برای حفظ امنیت تاکید کردند.

کد مطلب 6861255

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