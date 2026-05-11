۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

مصر: بحران منطقه تبعات خطرناکی برای اقتصاد جهان دارد

رئیس جمهور مصر به پیامدهای خطرناک بحران در منطقه بر اقتصاد جهان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد، بحران به وجود آمده در منطقه و افزایش تنش ها تأثیرات منفی و خطرناکی بر اقتصاد جهان و ثبات خاورمیانه گذاشته است.

وی اضافه کرد، مصر به مسیر ثابت خود در حمایت از اتحاد کشورهای عربی و تقویت همبستگی میان کشورهای دوست ادامه می دهد چرا که معتقد است محافظت از ثبات در کشورهای عربی یک مسئولیت مشترک به شمار می رود.

السیسی همچنین بیان کرد، این بحران ها بر اقتصاد مصر نیز تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس جمهور مصر پیشتر نیز از مذاکرات میان ایران و آمریکا برای آتش بس در منطقه استقبال کرده بود.

