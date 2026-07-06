مراسم وداع با رهبر شهید در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح دوشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مسجد النبی (ص) شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان، بانوان و دیگر شهروندان با حضور در مسجد النبی (ص)، در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به عنوان سخنران این مراسم با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید، بر تداوم راه شهدا و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

همچنین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف، فرمانده ارتش در غرب کشور، معاونان استاندار، فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در این آیین حضور داشتند.

مراسم وداع با رهبر شهید با حضور پرشور مردم و مسئولان و در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت دعا و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.