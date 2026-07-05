حسن پور: خونخواهی رهبر شهید مطالبه به حق ملی است

شهباز حسنپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت رهبر انقلاب را دلیل انسجام در جامعه دانست و گفت: خون این شهید بزرگوار، بیشک مایه انسجام و همبستگی هرچه بیشتر ملت شده است.
وی افزود: شهادت ایشان، درسی بزرگ از استقامت و پایداری بود که فصل تازهای از آگاهی و اتحاد را در جامعه رقم زد.
وی ادامه داد: این خون، عزم همگانی را برای ادامه راه رهبر شهید و حفظ دستاوردهای انقلاب استحکام بخشیده و کشور را در برابر توطئههای دشمنان، مصممتر و مقاومتر از گذشته خواهد ساخت.
نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهادت مقام معظم رهبری، نشان از عظمت جایگاه و تأثیرگذاری بینظیر این رهبر فرزانه در معادلات منطقه و جهان داشت.
حسن پور، با بیان اینکه دشمنان که از نفوذ و جایگاه والای ایشان در بین مسلمانان و آزادیخواهان جهان هراس داشتند، دست به این اقدام زدند گفت: این حادثه، نهتنها خللی در مسیر انقلاب ایجاد نکرد، بلکه بار دیگر عظمت و استواری جمهوری اسلامی را به اثبات رساند و نشان داد راهی که ایشان بنیان نهاد، راهی حق و ماندگار است.
وی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده مردم، خونخواه رهبری شهید خواهد بود افزود: من به مردم شریف شهرهای کرمان و راور و همه ملت عزیز و نجیب ایران اسلامی قول میدهم که تا تحقق کامل خونخواهی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.
حسن پور، گفت: این خونخواهی، یک مطالبه بهحق ملی است که در چارچوب قوانین و با هماهنگی نهادهای ذیصلاح پیگیری خواهد شد و به عنوان نماینده شما، وظیفه خود میدانم که در مجلس و سایر عرصههای سیاسی، پیگیری این حق را در دستور کار قرار دهم و اجازه ندهم خون پاک این شهید بزرگوار، بدون پاسخ و مجازات بماند.
وی افزود: راه رهبر شهید، راه عزت و استقلال کشور است که با وحدت و همدلی همگان، تداوم خواهد یافت.
نظر شما