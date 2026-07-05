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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

حسن پور: خونخواهی رهبر شهید مطالبه به حق ملی است

حسن پور: خونخواهی رهبر شهید مطالبه به حق ملی است

کرمان- نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خونخواه رهبر شهید هستیم گفت: خونخواهی رهبر شهید، یک مطالبه به‌ حق ملی است که در چهار چوب قوانین پیگیری می شود.

شهباز حسن‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت رهبر انقلاب را دلیل انسجام در جامعه دانست و گفت: خون این شهید بزرگوار، بی‌شک مایه انسجام و همبستگی هرچه بیشتر ملت شده است.

وی افزود: شهادت ایشان، درسی بزرگ از استقامت و پایداری بود که فصل تازه‌ای از آگاهی و اتحاد را در جامعه رقم زد.

وی ادامه داد: این خون، عزم همگانی را برای ادامه راه رهبر شهید و حفظ دستاوردهای انقلاب استحکام بخشیده و کشور را در برابر توطئه‌های دشمنان، مصمم‌تر و مقاوم‌تر از گذشته خواهد ساخت.

حسن پور: خونخواهی رهبر شهید مطالبه به حق ملی است

نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهادت مقام معظم رهبری، نشان از عظمت جایگاه و تأثیرگذاری بی‌نظیر این رهبر فرزانه در معادلات منطقه و جهان داشت.

حسن پور، با بیان اینکه دشمنان که از نفوذ و جایگاه والای ایشان در بین مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان هراس داشتند، دست به این اقدام زدند گفت: این حادثه، نه‌تنها خللی در مسیر انقلاب ایجاد نکرد، بلکه بار دیگر عظمت و استواری جمهوری اسلامی را به اثبات رساند و نشان داد راهی که ایشان بنیان نهاد، راهی حق و ماندگار است.

وی با اشاره به اینکه به‌ عنوان نماینده مردم، خونخواه رهبری شهید خواهد بود افزود: من به مردم شریف شهرهای کرمان و راور و همه ملت عزیز و نجیب ایران اسلامی قول می‌دهم که تا تحقق کامل خون‌خواهی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

حسن پور، گفت: این خونخواهی، یک مطالبه به‌حق ملی است که در چارچوب قوانین و با هماهنگی نهادهای ذیصلاح پیگیری خواهد شد و به‌ عنوان نماینده شما، وظیفه خود می‌دانم که در مجلس و سایر عرصه‌های سیاسی، پیگیری این حق را در دستور کار قرار دهم و اجازه ندهم خون پاک این شهید بزرگوار، بدون پاسخ و مجازات بماند.

وی افزود: راه رهبر شهید، راه عزت و استقلال کشور است که با وحدت و همدلی همگان، تداوم خواهد یافت.

کد مطلب 6879942

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