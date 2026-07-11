ملت ایران «خونخواه» رهبر شهید؛ ترس ترامپ علنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود براتی شامگاه شنبه در اجتماع مردم انقلابی شاهرود در میدان امام خمینی (ره) اعلام کرد: در موقعیت کنونی عنصر تعیین کننده و اثرگذار در تاریخ، مردم مبعوث شده ایران اسلامی محسوب می شوند.

وی با اشاره به تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور میلیونی مردم در آن توضیح داد: مردم ایران و عراق اتفاق بزرگی را رقم زدند و پیام رهبر انقلاب اسلامی گواه این امر بود.

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه شیعیان و پیروان امام شهیدمان تاریخ سازی کردند، ابراز کرد: امروز می توان اثر این حرکت عظیم را در ترس رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر مشاهده کرد.

براتی با بیان اینکه افرادی مانند ترامپ بنا به گفته قرآن کریم، حریص‌ترین افراد نسبت به مال و جان شان هستند و شاهد هستیم در این روزها اخیر این فرد چقدر ترس خود را عیان کرده است، گفت: امروز حتی ترامپ دستور بعد از ترور خود را صادر کرد و این نشان از ترس او است.

وی ادامه داد: ترس ترامپ وقتی علنی شد که دید ۴۰ میلیون نفر آدم مومن و از جان گذشته خونخواه امام شهید شان هستند و این خونخواهی را هم در نخستین قدم، ریختن خون او می دانند.

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیام خود برای بار چندم این موضوع را تکرار کردند و دیگر کسی نباید ابهامی در مقوله خونخواهی رهبر شهید انقلاب داشته باشد، گفت: باید خون کثیفان عالم ریخته شود و شکی در این امر نیست.

براتی با بیان اینکه کسی که با نظام فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب آشنا باشد نباید در این امر حتی تردید می کرد، بیان داشت: امروز راه برای ما روشن است و ما خونخواه هستیم.

وی ادامه داد: ما باید کارهای بزرگ دیگری هم در این دنیا انجام دهیم که از جمله آن‌ها فتح قدس شریف و ایجاد نظم عادلانه مهدوی در جهان اما همه اینها منافاتی با ریختن خون کثیفان عالم ندارد لذا برخی اگر تردید داشتند باید بدانند که بر اساس اندیشه الهی و کلام رهبر انقلاب وظیفه یکایک مردم و مسئولان این است که این موضوع را دنبال کنند.